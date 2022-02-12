Жителі окупованого Донецька у соцмережах повідомляють про вибух

Жителі окупованого бойовиками Донецька у соцмережах повідомляють про вибух.

"Приблизно о 15:15 у Донецьку почули звук дуже гучного вибуху", — повідомляють донеччани у соцмережах.

Ватажок окупантів Пушилін російським ЗМІ заявив, що вибух стався на території, підконтрольній Україні.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний написав на своїй сторінці у фейсбук, що ЗСУ не здійснювали обстрілів у тому числі у напрямку Донецька.

Як розповіли у штабі ООС ровідомили, що Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька.

У штабі додали, що спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів зі сторони Збройних Сил України не фіксували.

За даними штабу, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил знаходяться в районах відведення.

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Що відомо

У 2014 році внаслідок збройної агресії РФ проти України місто перейшло під контроль бойовиків.

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