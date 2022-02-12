Водій загинув: на Рівненщині бус врізався у дерево

В аварії на Рівненщині 12 лютого бус врізався у дерево. Його водій загинув на місці від отриманих травм, – повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Також травмувався пасажир, він у лікарні.

ДТП сталося о 12:15 у суботу, 12 лютого, поблизу села Великі Цепцевичі Вараського району. Речниця Нацполіції області Марія Юстицька повідомила: автомобілем Mercedes-Benz Sprinter керував 62-річний житель села Нетреба Вараського району.

"Чоловік не впорався з керуванням, злетів у кювет та врізався у дерево. Він загинув на місці від отриманих травм. Також травмувався і 34-річний пасажир, житель Великих Цепцевичів", – зазначила речниця.

І уточнила, що пасажира доставили до лікарні, де його обстежують медики. Попередньо, у нього не значні ушкодження.

Фото: Нацполіція області Бусом кермував 62-річний житель села Нетреба. За версією слідства, він не справився з керуванням

За інформацією Марії Юстицької, правоохоронці встановлюють усі обставини аварії в рамках досудового розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

За словами речника Служби порятунку в Рівненській області Дмитра Мельника, рятувальників на місце аварії не викликали.

Що відомо

На Рівненщині за два останні роки зросла кількість ДТП, у 2021 році це число сягнуло майже 3,5 тисячі. Про це на запит Суспільного повідомили у патрульній поліції. Там також повідомили найбільш часті причини аварій та час, коли вони стаються.

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