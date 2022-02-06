У центрі Рівного легковик влетів у огорожу. "Драгер" показав, що водій пив

У Рівному водій на легковику протаранив огорожу, що відділяє дорогу від тротуару. У патрульній поліції Суспільному розповіли: освідування показало, що водій керував під дією алкоголю, допустима норма перевищена у понад десять разів.
Інцидент трапився опівночі 6 лютого на вулиці Соборній, навпроти першого корпусу Національного університету водного господарства та природокористування.
Фото: патрульна поліція області
Інспекторка патрульної поліції області Наталія Кітюк розповіла Суспільному: у ДТП втрапило два авто, обійшлось без травмованих.
“Водій за кермом Ford Focus не був уважним, не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся зі Skoda Fabia, яка їхала попереду. Після цього за інерцією перше авто в’їхало у металеву огорожу. Коли поліцейські спілкувались з водієм Ford Focus, то виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердило й освідування — 2,53При допустимій в Україні нормі у 0,2 проміле цей показник перевищує її у 12,6 рази проміле”, — повідомила інспекторка.
На 37-річного водія склали протокол за вчинення ДТП та протокол за керування авто у стані сп’яніння.
Що відомо
- З березня 2021 року в Україні набули чинності штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема, і за керування автомобілем під дією алкоголю та наркотиків Тепер таке порушення карається штрафом у 17 000 гривень (було 10 200), плюс позбавлення права керування на рік. Друге за рік порушення – 34 000, третє – 51 000. Найсуворіше покарання – позбавлення права керувати на 10 років та конфіскація авто.
- Якщо раніше протокол у суді могли розглядати не довше трьох місяців і таким чином через затягування справи частині водіїв вдавалось уникати відповідальності, то тепер термін розгляду продовжили до 1 року. Більш детально про ці зміни читайте тут.
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- На Рівненщині за два останні роки зросла кількість ДТП, у 2021 році це число сягнуло майже 3,5 тисячі. Про це на запит Суспільного повідомили у патрульній поліції. Там також повідомили найбільш часті причини аварій та час, коли вони стаються.
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