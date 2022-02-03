Поліція оприлюднила відео зіткнення потягу і вантажівки на Рівненщині

Відео зіткнення пасажирського потягу і вантажівки у місті Дубно на Рівненщині оприлюднила поліція. Також правоохоронці повідомили про стан травмованих у ДТП.

До поліції про це ДТП повідомлення надійшло третього лютого о першій ночі. За словами пресофіцерки Нацполіції області Катерини Загурської, водій вантажного автомобіля Scania із напівпричепом, 37-річний житель Гощі, проїжджав залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора. Він протаранив перший шлагбаум і зупинився на коліях.

Машиніст пасажирського потягу Київ — Івано-Франківськ застосував екстрене гальмування, але зіткнення відбулося. У нього медики виявили політравму, переломи і забої. Чоловіка доправили до реанімації, розповіла Катерина Загурська. Пасажири потяга не травмувалися.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості, слідчі розпочали досудове розслідування. Санкція цієї статті передбачає покарання штрафом від 3 400 до 8 500 гривень, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомила пресофіцерка Нацполіції, за результатами огляду водій вантажівки був тверезий. Також у нього і машиніста потягу, згідно з процедурою, відібрали зразки крові для дослідження на можливий вміст заборонених речовин.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram