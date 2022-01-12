На Рівненщині щороку зростає кількість ДТП. Офіційні дані

На Рівненщині за два останні роки зросла кількість ДТП, у 2021 році це число сягнуло майже 3,5 тисячі. Про це на запит Суспільного повідомили у патрульній поліції.

У першій декаді січня 2022 року в області зареєстрували 82 ДТП, у яких травмувались 26 людей та одна людина загинула.

Що ж до статистики попередніх років, то вона, за інформацією інспекторки патрульної поліції Рівненщини Наталії Кітюк, свідчить про щорічне зростання кількості аварій.

У 2019 році зареєстрували 2615 ДТП, у них загинули 113 людей, 754 були з потерпілими, у них травмувались 893 людини;

У 2020 році зареєстрували 2876 ДТП, 153 людини загинули, 798 були з потерпілими, загалом травмувались 981 людина;

У 2021 році зареєстрували 3398 ДТП, загинула 121 людина, 738 були з потерпілими, травмувались 915 людей.

За інформацією патрульної поліції, загалом найбільше ДТП стається у п’ятницю, пік аварійності – орієнтовно 11:00. Що ж до ДТП, де є травмовані, то таких найбільше стається у неділю і пік припадає на 17:00.

Найпоширенішими видами аварій залишається зіткнення авто чи інших транспортних засобів, на другому місці – наїзд на пішохода, третє – перекидання чи наїзд на перешкоду.

Що ж до причин аварій, то на першому місці – перевищення швидкості, далі йдуть порушення правил маневрування, недотримання дистанції та їзда напідпитку. Торік в області сталось 404 аварії з вини п’яних водіїв.

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