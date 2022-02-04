У Рівному сталась ДТП за участі маршрутки і таксі. Водія легковика з політравмою госпіталізували до лікарні, – повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Інцидент стався в обласному центрі на вулиці Відінській близько восьмої ранку.

Фото: Нацполіція області

"59-річний житель Колоденки за кермом Cherry Tiggo, із невстановлених поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Від удару легковик відкинуло на тротуар", – розповіла спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун.

Вона додала: кермувальника легковика з політравмою доставили до лікарні. У салоні маршрутки пасажирів не було.

Фото: Нацполіція області

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, обставини автопригоди встановлюють.

Що відомо

На Рівненщині за два останні роки зросла кількість ДТП, у 2021 році це число сягнуло майже 3,5 тисячі. Про це на запит Суспільного повідомили у патрульній поліції.

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