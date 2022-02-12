На Рівненщині за минулу добу, 11 лютого, лабораторно підтвердили 1 145 нових випадків інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб про ОДА зранку 12 лютого. Від ускладнень померли восьмеро хворих.

Протягом доби зробили 3 531 ПЛР і 73 ІФА-дослідження та 1 078 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 90 років:

Рівненський район – 770 (м. Рівне – 421);

Дубенський район – 124 (м. Дубно – 43);

Сарненський район – 132 (м. Сарни – 27);

Вараський район – 119 (м. Вараш – 77).

За добу одужали 1 911 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 139 978 людей (3 770 769 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 460 смертей від ускладнень хвороби (102 668 – в Україні). За минулу добу померли: 69-річний житель с. Новаки, 79-річний житель смт Степань, 64-річний житель с. Чемерне, 76-річний житель м. Дубно, 62-річний житель м. Острог, 69-річний житель смт Мізоч, 74-річний житель м. Здолбунів, 71-річна жителька с. Рокитне.

Станом на 12 лютого, за офіційними даними, в області є 21 032 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 43,3%, днем раніше вона становила 49,3%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499; 11 лютого – 1 145.

В Україні за добу підтвердили 38 212 нових випадків COVID-19, 265 людей померли.

За даними РНБО, станом на 11 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 408 836 людей, це 35,78% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 407 630 людей, це 35,68%. Бустерну дозу отримали 11 622 людини.

Читайте також

"Бустерне" щеплення зробили вже пів мільйона людей — Кузін

Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": як діють та хто отримає першим. Відповідає МОЗ

Коли в Україні почнуть вакцинувати дітей від 5 років і чому це потрібно

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram