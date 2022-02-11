Спеціально створена комісія з представників Громадської ради при Міністерстві юстиції, громадських організацій та журналістів провела перевірку у Софіївській колонії №45, що на Дніпропетровщині, де ймовірно знущаються над засудженими. Що показала перевірка дізнавались кореспонденти Суспільного.

Справляли природні потреби

Моніторинг провели у зв'язку з опублікованим 31 січня у мережі відео від колишнього засудженого, який відбував покарання у Софіївській виправній колонії №45, що розташована у селі Макорти, Криворізького району. На відео зображені знущань над засудженими, які ймовірно відбувались у цьому місці позбавлення волі.

За словами члена Громадської ради при Міністерстві юстиції Сергія Зуйкова, у мережу Інтернет потрапило відео, де один засуджений був зв’язаний скотчем, по рукам і ногам, а інші засуджені на нього справляли свої природні потреби.

Анатолій Літвін відбуває покарання у колонії з 2020 року. Чоловік каже: тут так традиційно зустрічають засуджених, свій приїзд згадує з жахом

"Тільки я вийшов з машини - мене почали бити помічники адміністрації. Сказали: "У нас тут немає "мужиків", у нас є "козли" і "підараси". Завели мене на другий поверх і почали обливати сечею", - розповідає засуджений.

Чоловік додає: все це роблять засуджені, які є так званими помічниками адміністрації. Знущання вони знімають на відео, аби потім примушувати понаднормово працювати за допомогою шантажу.

На територію пустили лише за дві години

Перевірити колонію приїхала спеціальна комісія, створена при Міністерстві юстиції. Однак адміністрація впустила її на територію лише за дві години.

На території колонії правозахисники знайшли приміщення, у якому ймовірно знущалися над засудженими. Сергій Зуйков говорить: інтер'єр повністю збігається, його важко переплутати з іншими колоніями.

Суспільне Дніпро Табличка, яка була на відео із знущаннями

"Приміщення повністю відповідає тому, яке зазначено на відео. Ми побачили стільці і тумбочки синього кольору, ліжка білого кольору. Ми побачили табличку "кип'ячена вода", що в інших установах ми не бачили", - зазначає член громадської ради.

Є палати, де просто люди гниють

У Софіївській виправній колонії №45 зараз відбувають покарання 315 засуджених і один ув’язнений. За словами Сергія Зуйкова, усі вони мають інвалідність, або потребують постійного медичного супроводу, однак достатньої кількості медичного персоналу у колонії немає.

"Є палати, де просто люди гниють. Видно, що живими вони звідси не вийдуть. Належного лікування вони не отримують. Тут взагалі немає жодного лікаря. Хто їх лікує, незрозуміло", - розповів член комісії.

Суспільне Дніпро Стеля їдальні у колонії пошкоджена грибком

Чоловік додає: у приміщенні, де харчуються засуджені, які лікуються у неврологічному відділенні холодильник не працює, а стеля пошкоджена грибком.

Нормальні умови - тільки за гроші

Сергій Зуйков каже: не всі засуджені у колонії перебувають в однакових умовах. Так звані "помічники адміністрації" мають кращі палати. У них дуже гарні умови: телевізори, крісла, нові ліжка, живуть по одному, або двоє у палаті, добре харчуються.

У колонії є відділення карантинного розподілу, де засуджені перебуваються перші два тижні після свого приїзду. Засуджений Валерій Литвиненко каже: з кімнати випускають декілька разів на день.

"Якщо черговий є, просимо його вийти в туалет. Якщо немає, то по малій можна і сюди у відро сходити", - говорить чоловік.

У більшості засуджених немає паспортів. також вони не отримують пенсію по інвалідності. Як говорить колишній засуджений Сергій Мереха: гроші у колонії вимагають постійно.

"Нормальні умови, щоб принаймні тебе не чіпали - тільки за гроші. Але ж ні у кого нічого немає, всі випрошують у матерів, у бабусь. Я відбував термін у цій колонія чотири рази. Мене відразу по приїзду «вбили». Мене забили ногами, знімали на камеру, присяги з мене брали, що я працюватиму на заклад, не матиму жодних претензій", - поділився чоловік.

Що каже начальник колонії

Олександр Цибулько - начальник Софіївської виправної колонії №45. Чоловік працює у колонії з 2010 року. Цю посаду обіймає декілька років, до цього був першим заступником начальника.

"Підтвердити або спростувати дану інформацію я не можу", - начальник колонії прокоментував розповсюджене відео знущань над засудженими.

Олександр Цибулько каже: до медичного забезпечення колонії стосунку не має, адже медична частина підпорядковується Міністерству охорони здоров'я. Чоловік додає, що за стан приміщень відповідає він, однак грошей не вистачає.

Суспільне Дніпро Виробнича майстерня у колонії

"Є обмеження у фінансуванні стосовно ремонтів. Держава великих коштів на дані цілі не виділяє на даний час. Є у нас виробнича майстерня, де ми щось заробляємо і ці кошти використовуємо для покращення побутових умов засуджених", - зазначив начальник колонії.

Керівництво зайняте

Суспільне спробувало зустрітися з керівництвом Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, аби дізнатися, як вони планують виправляти ситуацію щодо порушення прав людини у колонії. Однак у спілкуванні нам відмовили.

"Керівництво зайняте. У нас перевірка в управлінні", - відповіли в управлінні.

Наступного дня з Суспільним зв’язалася представниця Південно-Східного міжрегіонального управління, яка пообіцяла розглянути надісланий нами інформаційний запит.

За результатами моніторингового візиту до колонії, комісія підготувала звіт, який відправлять до Міністерства юстиції, Комітету з прав людини Верховної Ради, Генпрокуратури та ДБР.

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