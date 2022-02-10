У дніпровській установі виконання покарання №4 співробітники регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виявили низку порушень. Про це йдеться на офіційному сайті омбудсмена.

Під час повторної перевірки встановили, що рекомендації, які надавались керівництву в 2021 році, виконані частково.

В установі й досі порушуються правила дотримання норми площі в камері для однієї взятої під варту особи. Так, в одній з камер, розрахованої на п’ять осіб, перебували семеро, при цьому ліжко-місць передбачено тільки для шістьох осіб. Затримані особи вимушені спати по черзі.

ombudsman.gov.ua Частина металевих "камер-кліток" досі функціонує та використовується для тримання в них засуджених.

Більшість відвіданих камер не відповідають встановленим нормам: присутня антисанітарія, відсутня примусова вентиляція, наявна задуха та підвищена вологість, стелі вкриті грибком та пліснявою.

ombudsman.gov.ua Стелі вкриті грибком та пліснявою

Через надмірну заґратованість вікон у камерах — недостатній рівень природнього освітлення та постійно увімкнено штучне освітлення. Ліжка в камерах розташовані впритул одне до одного, що не забезпечує ув’язненим особистий простір та приватність.

Виявлені також порушення права на життя, оскільки не дотримується протипожежна безпека. Розетки та електропроводка, якими користуються засуджені, перебувають у незадовільному стані, що становить небезпеку для життя та здоров’я утримуваних осіб й персоналу установи.

За результатами проведення моніторингового візиту до установи направлять звіт із зазначенням виявлених порушень та рекомендаціями щодо їх усунення.

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