Олена Трифонова – доцентка кафедри природничих наук та голова ради молодих вчених Кропивницького педуніверситету. Написала 443 наукові публікації, а нині розробляє методику навчання фізики, основану на двомовному підході – англійською та українською мовами. Про свою роботу Олена розповіла Суспільному.

11 лютого у світі відзначають Міжнародний день жінок в науці.

Любов до фізики почалася у школі

Олена Трифонова 16 років працює в педагогічному університеті. Навчає методиці викладання фізики. Каже, ще школяркою мріяла пов’язати своє життя з наукою. Захопилась фізикою, і про свій вибір не шкодує. "На останньому курсі я вже працювала на кафедрі фізики та методики її викладання. Потім був плавний вступ в аспірантуру. Розуміння, що я вчений з'явилося, коли взяла в руки атестат доцента".

Нині Олена – голова ради молодих вчених університету. "Це підготовка робіт до грантів та конкурсів, різні дослідження. Фізика – це цікаво. Вона скрізь. Будь-яка техніка працює завдяки фізиці".

Каже, цією наукою займаються переважно чоловіки. "Чоловіків-фізиків більше, але я в своєму житті ніякого сексизму через це не відчувала".

Друга освіта заради 3D-принтера

В університеті Олена Трифонова викладає курс робототехніка та мехатроніки – разом зі студентами працюють з 3D-принтерами. Щоб опанувати його, за спеціальністю "Комп’ютерні технології" отримала другу освіту. "У нас є два 3D-принтери. Другий ми зібрали зі студентами першого набору. Тобто всі детальки прийшли окремо за інструкцією. Перше, що ми робили на робототехніці – зібрали його".

Фото: Суспільне Кропивницький Університетські 3D-принтери

Перша модель, яку зробили на 3D-принтері – це корабель. Також створили робота-сходохода під час занять. "Це наш груповий проект. Він може підійматися на задану кількість сходів. Збирали ми його за допомогою конструктора "Лего", –розповів студент Віталій Хомич.

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