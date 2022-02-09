Кропивницька вчителька безкоштовно готує випускників до ЗНО

У Кропивницькому вчителька історії Ольга Стрижак безкоштовно готує випускників до зовнішнього незалежного оцінювання знань. Приділяє цьому по півтори години щотижня. Суспільне дізнавалось, чому це робить і хто відвідує її заняття.

Ольга Стрижак працює вчителькою історії більше 30 років. Заняття проводить у культурно-освітньому центрі в Кропивницькому ввечері, після основної роботи.

”Досягаєш певного рівня, і виникає потреба не в матеріальних якихось надбаннях, а щось залишити в цьому житті після себе. І я дуже задоволена знайомством з учнями інших шкіл. Хочу допомогти їм здати ЗНО з історії України”.

Хто може відвідувати заняття

За словами директорки культурно-освітнього центру Вікторії Талашкевич, відвідувачів розсаджують із дотриманням дистанції не менше півтора метра. Брати участь у заняттях, сказала, можуть усі охочі: ”Начатися можуть і діти, і люди старші, які планують складати ЗНО з історії України. У нас немає реєстрації. Сертифікат про вакцинацію для підлітків необов’язковий. Ми розраховуємо, що у нас тут, в умовах карантину, може сісти 10-12 людей”.

Про курс

Увесь курс історії України Ольга Стрижак розподілила так, щоб повторити всі теми до початку зовнішнього оцінювання: ”Я передаю не лише мої знання, а й моє ставлення до то чи іншого історичного етапу чи процесу, порівнюю минуле із сьогоденням. Це певна тенденція або характерна риса саме мого викладання – щоб вони в майбутньому були патріотами своєї Батьківщини”.

Заняття триває півтори години.

Що кажуть відвідувачі

Для 11-класниці Софії Павленко важливо, що ці заняття безкоштовні: ”Я не маю змоги оплачувати всі курси, а тут безкоштовно, зручно і цікаво. Подобається викладач і темп, в якому ми проходимо теми”.

Кропивничанин Вадим Новіцький сказав, що відвідує кожне заняття: ”Хочу підготуватися до ЗНО з історії. Треба ж його скласти, бо воно є обов’язковим. Треба набрати високий бал. Ходжу сюди щопонеділка на 16:00. Пройшли багато тем, починаючи з п’ятого класу”.

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