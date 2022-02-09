Ганні Михнюк – жительці села Новоселівка Приютівської громади Олександрійського району Кіровоградської області виповнилося 100 років. Жінка досі ходить сама у магазин та в гості до сусідів, про це Суспільному розповіла онука ювілярки Тетяна Базилевська.

Три роки працювала на заводі у Німеччині

Ганна Михнюк народилася у 1922 році в селі Янче-Руднє Житомирської області в сім'ї, де виховували семеро дітей. Була п'ятою в батьків.

"Моя бабуся закінчила лише один клас школи. Так склалося життя, що в 1933 році від голоду помер батько і мама не мала змоги віддати дітей до школи. Тому Ганна допомагала матері по господарству".

Коли почалася війна, жінку насильно вивезли в Німеччину у місто Берлін. Там працювала на авіаційному заводі з 1942 по 1945 роки. Після визволення радянськими військами разом з іншими полоненими йшли пішки 200 кілометрів до річки Одра, а вже звідти добиралися поїздом додому.

У 1945 році жінка вийшла заміж за Пилипа Михнюка, в шлюбі народили п'ятьох дітей – двох синів і трьох доньок. Найменшій дочці було п'ять років, як вона захворіла і померла.

Facebook Приютівської громади Ганна Михнюк святкує день народження зі своєю родиною

До пенсії Ганна Михнюк працювала в колгоспі різноробочою. У 1987 році переїхала у Кіровоградську область. Має велику сім'ю – трьох дітей, двох зятів, невістку, семеро онуків, 13 правнуків та двох праправнуків.

Має хорошу пам'ять та любить домашню їжу

Нині живе із найменшою дочкою і з зятем. За словами Тетяни Базилевської, у свої роки бабуся має хорошу пам'ять та здоров'я. "Уявляєте, вона і доcі знає ті німецькі слова, якими до неї зверталися на роботі у Берліні, пам'ятає усі знаменні дати і події".

Ювілярка любить домашню їжу. Ще рік тому тримала у господарстві порося та курей.

"Дуже любить сало, картоплю та квашену капусту. А от куплені продукти не подобаються їй. У 99 років ще поралася біля домашнього господарства і на городі. Працьовита вона у нас".

Телевізор Ганна Михнюк не дивиться, натомість охоче спілкується з людьми. "Ніколи не ходить в гості з порожніми руками. Бере з собою горіхи, насіння чи сухофрукти".

На питання: "Як дожити до 100 років?", – Ганна Михнюк відповіла: "На все воля божа"!

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