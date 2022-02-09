Ганні Михнюк – жительці села Новоселівка Приютівської громади Олександрійського району Кіровоградської області виповнилося 100 років. Жінка досі ходить сама у магазин та в гості до сусідів, про це Суспільному розповіла онука ювілярки Тетяна Базилевська.
Три роки працювала на заводі у Німеччині
Ганна Михнюк народилася у 1922 році в селі Янче-Руднє Житомирської області в сім'ї, де виховували семеро дітей. Була п'ятою в батьків.
"Моя бабуся закінчила лише один клас школи. Так склалося життя, що в 1933 році від голоду помер батько і мама не мала змоги віддати дітей до школи. Тому Ганна допомагала матері по господарству".
Коли почалася війна, жінку насильно вивезли в Німеччину у місто Берлін. Там працювала на авіаційному заводі з 1942 по 1945 роки. Після визволення радянськими військами разом з іншими полоненими йшли пішки 200 кілометрів до річки ОдраМіжнародна річка в Центральній Європі. Протікає у західній Польщі, східній Німеччині та східній Чехії., а вже звідти добиралися поїздом додому.
У 1945 році жінка вийшла заміж за Пилипа Михнюка, в шлюбі народили п'ятьох дітей – двох синів і трьох доньок. Найменшій дочці було п'ять років, як вона захворіла і померла.
До пенсії Ганна Михнюк працювала в колгоспі різноробочою. У 1987 році переїхала у Кіровоградську область. Має велику сім'ю – трьох дітей, двох зятів, невістку, семеро онуків, 13 правнуків та двох праправнуків.
Має хорошу пам'ять та любить домашню їжу
Нині живе із найменшою дочкою і з зятем. За словами Тетяни Базилевської, у свої роки бабуся має хорошу пам'ять та здоров'я. "Уявляєте, вона і доcі знає ті німецькі слова, якими до неї зверталися на роботі у Берліні, пам'ятає усі знаменні дати і події".
Ювілярка любить домашню їжу. Ще рік тому тримала у господарстві порося та курей.
"Дуже любить сало, картоплю та квашену капусту. А от куплені продукти не подобаються їй. У 99 років ще поралася біля домашнього господарства і на городі. Працьовита вона у нас".
Телевізор Ганна Михнюк не дивиться, натомість охоче спілкується з людьми. "Ніколи не ходить в гості з порожніми руками. Бере з собою горіхи, насіння чи сухофрукти".
На питання: "Як дожити до 100 років?", – Ганна Михнюк відповіла: "На все воля божа"!
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