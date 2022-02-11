У Миколаєві з Алеї національних діаспор, реалізованої за рахунок Громадського бюджету, викрали конструктивні елементи сміттєвих контейнерів. Вартість кожного такого становить від двох до трьох тисяч гривень. Купити їх неможливо, тепер їх треба виготовляти на замовлення.

Про це кореспондентам Суспільного розповів директор підрядної організації, яка зводила об’єкт, Олексій Юхно.

За словами Олексія Юхно, внутрішні бокси зникли з усіх п’яти контейнерів. Побачили відсутність елементів 10 лютого.

"Я думаю, що без автомобіля або без якоїсь допомоги, винести таку кількість було не можливо. Ми звернулись до поліції за фактом крадіжки, написали заяву, проводиться слідство. Чекаємо на результати", – розповів Олексій Юхно.

Внутрішній бокс важить майже 30 кілограмів. Він слугує для очищення самого контейнера від сміття.

"Контейнер з двома ручками був всередині бака. Він, коли набивається сміттям, дістається, сміття висипається, а контейнер ставиться назад і закривається кришкою. От так воно працює", – сказав Олексій Юхно.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Сміттєвий бак без контейнера

Окрім викрадення контейнерів невідомі пошкодили плитку та намагались зламати бордюри. Сам об’єкт завершений на 100 відсотків, говорить Олексій Юхно. Тут є лавки, інформаційні таблички, десять щогл для прапорів та огорожа. Алея шириною 3,5 та довжиною 51 метр викладена тротуарною плиткою.

"Діставали плитку, зірвали п’ятаки на флагштоках. Намагались, я так розумію, ногами відбити. Тому що по слідах видно, що намагались відбити бордюрну частину, розхитати паркан, інформаційні таблички. Ну, робилось цілеспрямовано", – розповів Олексій Юхно.

Речниця Нацполіції Миколаївської області Тетяна Петрова розповіла, що за даним фактом триває перевірка, за результатами якої приймуть відповідне рішення.

Що відомо

Проєкт "Алея національних діаспор" – це великий проєкт громадського бюджету. На його зведення витратили майже 900 тисяч гривень з міського бюджету.

2 лютого прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом привласнення посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю "Югбудстрой" грошей, виділених з бюджету на проведення капітального ремонту "Алеї національних діаспор". Сума матеріальних збитків встановлюється.

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