Миколаївська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів при реконструкції скверу. Йдеться про проєкт Громадського бюджету "Алея національних діаспор".

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Миколаївської обласної прокуратури Валерія Власова.

"За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва розпочали досудове розслідування за фактом привласнення посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю "Югбудстрой" коштів, відділених з бюджету на проведення капітального ремонту скверу "Алея національних діаспор". До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України", — сказала речниця Миколаївської обласної прокуратури Валерія Власова.

Станом на 2 лютого сума матеріальних збитків встановлюється.

Проєкт "Алея національних діаспор" переміг у відборі Громадського бюджету у 2020 році. Його вартість – майже один мільйон гривень. У листопаді 2021 року ТОВ "Югбудстрой" почало будівництво алеї. Встановили десять флагштоків для розміщення стягів національних діаспор, що проживають на території Миколаївщини.

Директор підприємства Олексій Юхно розповів, з прокуратурою не спілкувався, про кримінальне провадження дізнався з новин. Каже, що це провокація.

"Певна людина просто влаштовує такі моменти. У нас там все гаразд, все нормально. Я не хвилююся. Це особистісна ворожнеча між двома людьми, тому потрапляє підрядна організація, тобто я. От і все. Я не за що не переживаю, тому що все зроблено в рамках закону, в рамках норм", — сказав директор ТОВ "Югбудстрой" Олексій Юхно.

Кого саме має на увазі, Олексій Юхно називати відмовився. Автор проєкту "Алея національних діаспор" Денис Барашковський розповів, що протягом усього будівництва відстежував процес зведення.

"Я впевнений, що нічого там не знайдуть, якихось там кримінальних дій з боку підрядника, який виграв тендер. Я з ним спілкувався, я контролював роботи як міг, як автор проєкту. І не бачив там якихось порушень, на мій погляд. І ми багато разів з технаглядом проводили, я як автор, а представник технагляду, як професійна людина, яка слідкує за виконанням робіт. Не бачили якихось там великих зауважень. Коли були зауваження, ми їх передавали підрядній організації, генпідряднику пану Олексію. І він це все враховував і переробляв", — розповів Денис Барашковський.

Кримінальне провадження відкрите за статтею "Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем".

"Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років. Або позбавлення волі на п’ять років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — сказала речниця Миколаївської обласної прокуратури Валерія Власова.

Що відомо

У Миколаївській міській раді обговорили реалізацію проєкту громадського бюджету "Алея національних діаспор". Ініціював зустріч голова міської ради національних товариств Анар Ахундов, який стверджує, що даний проєкт може розпалити міжнаціональну ворожнечу.

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