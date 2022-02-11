У центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорська з минулого тижня можна дистанційно оформити листки непрацездатності. Про це у коментарі Суспільному розповів генеральний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Олександр Власенко.

Яка процедура оформлення та чи користуються такою послугою жителі міста – у матеріалі Суспільного.

Цього тижня з температурою та іншими проявами застуди пацієнти, що підписали декларації з лікарями Центру первинної-медико-санітарної допомоги №1 відкрити листи непрацездатності можуть без візиту до самого лікаря. Для цього достатньо проконсультуватися з ним телефоном.

"Пред’являє скарги на респіраторні захворювання, високу лихоманку, закладеність носа, нежить пирхота в горлі. Ми можемо такому пацієнту відкрити лікарняний лист до п'яти календарних днів, але з обов’язковим повторним оглядом очно", — розповіла сімейна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Марія Доспєхова.

Видачу дистанційний лікарняних у цьому центрі вводять вдруге від початку пандемії, каже Олександр Власенко.

"Якщо ми беремо наше місто, то дуже багато хворіє пацієнтів працездатного віку, тому це створює попит на лікаря, це створює великі черги, і замість того, щоб пацієнт спокійно хворів вдома, повинні вишикуватися в черги", — розповів генеральний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Олександр Власенко.

32-річний житель Краматорська Федір Васильєв, розповів журналістам Суспільного, що на прийом до сімейного лікаря приходить втретє за останні 12 днів.

"Захворів, здав тест, підтвердився ковід. Мають виписати. Я перший раз коли прийшов, я просидів години чотири в черзі, щоб мені його відкрили", — додав Федір.

Як розповіла Суспільному Марія Доспєхова, загалом за день може відкрити до 40 лікарняних. Скільки з них дистанційних – не підраховувала. У центрі це можуть робити 110 лікарів з якими уклали декларації 160 тисяч містян.

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