У Краматорську на лікарняному перебуває понад 140 медичних працівників

142 медичних працівників Краматорська наразі перебувають на лікарняному. Це приблизно 10 відсотків від загальної кількості медиків, розповідає начальник відділу охорони здоров’я Андрій Петриченко. У кол-центрі не вистачає операторів, тому, аби записатися до лікаря, пацієнти телефонують до амбулаторій або до свого сімейного лікаря.

Під кабінетами сімейних лікарів - черга з пацієнтів. Леонід прийшов з температурою, каже, що на сьогодні талонів до сімейного лікаря вже немає, про це йому повідомили у кол-центрі. Тому він очікує у черзі.

"Це треба на собі спробувати, мені 63 роки, температура за 38-м. Я не знаю, як у такій атмосфері можна одужати, так само й лікарі", - розповів пацієнт Леонід Колесников.

Огляд одного пацієнта триває від 10 до 20 хвилин. В "Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1" пацієнтів, які мають симптоми інфекційної хвороби, приймають окремо - в кабінетах на третьому поверсі. Лікарі працюють в них почергово.

"Завантаженість відчувається однозначно, навіть, якщо один-два лікаря на лікарняних. Людей хворіє більше, а точніше сказати, контагіозність у нього 100%. Все на ногах у нас. Працювати нема кому", - розповіла сімейна лікарка "Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1" Євгенія Бодячук.

Директор "Центру первинної медико-санітарної допомоги №1" Олександр Власенко, розповідає, що найбільш завантажені дні - це понеділок та п’ятниця. У них на одного лікаря припадає до 60 пацієнтів. Труднощі, які виникають у пацієнтів з записом до лікаря через кол-центр, він пояснює нестачею операторів. Половина з них наразі на лікарняному. За годину до кол-центрів надходить близько 2000 дзвінків.

"Пацієнт, якщо не додзвонюється до кол-центру, телефонує до своєї амбулаторії або до свого сімейного лікаря. У нас є такі ситуації, коли в деяких амбулаторіях на лікарняному перебуває дві третини лікарів, і медичний персонал теж хворіє, тому це дає перенавантаження на тих лікарів, які зараз працюють", - розповів Олександр Власенко.

Минулої доби в місті зафіксовано 479 позитивних ПЛР тестів.