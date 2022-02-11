Львівські підприємці організували автопробіг. У такий спосіб люди виступили проти встановлення касових апаратів та тиску на малий бізнес. Колона із автівок підприємців проїхалась вулицями міста, аби привернути увагу інших ФОПів. Вже 17 лютого підприємці планують їхати до Києва на всеукраїнський страйк. Про це Суспільному розповіла голова руху "SaveФОП" у Львові Інна Романцова.

Інна Романцова – підприємиця. Вона 25 років продає дитячий одяг та взуття. Жінка каже, що проти касових апаратів і хоче, аби для підприємців зменшили систему оподаткування:

"При мінімальній зарплаті 6,5 тисяч наші податки становлять 20% — це єдиний внесок, який сплачується у місцеві бюджети. На сьогоднішній день це 1300 і 22% йде відрахування у пенсійні фонди — 1430, це на кожного ФОПа, а якщо є наймані працівники таку саму суму плюс військовий збір 1% ще сплачується за кожного найманого працівника".

Суспільне Львів Підготовка до автопробігу

Надія Стефура – також підприємиця. Жінка каже, якщо покупець просить, то чек видає. Але вона виступає проти обов'язкових фіскальних апаратів.

"Була спрощена система і вона залишається спрощеною, але в нас була спрощена система без фіскальних апаратів. Ми не проти того, щоб ми видавали людям чеки, але ми проти того, щоб були фіскальні апарати тільки через те, бо там дуже великі штрафи. Податок — 51 тисяча за одну найменшу провину", — каже львів'янка.

Суспільне Львів Підготовка до автопробігу

Підприємці хочуть, аби для малого бізнесу зменшили податки. Для цього у Львові організували автопробіг. Колона автомобілів проїхалась вулицями міста.

Суспільне Львів Автопробіг "SaveФОП"

Економіст Ростислав Слав'юк каже, що касові апарати не є перешкодою для легального бізнесу:

"Моя думка, що це підігрують якісь сили, які мають обороти в тіні, які хочуть бути абсолютно поза реєстрацією, поза обліком і маючи обороти, які взагалі відносяться до підприємства, а не малого бізнесу".

17 лютого підприємці мають провести у Києві загальноукраїнський страйк.

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