Кабінет міністрів змінив умови роботи ФОПів без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО — касові апарати), скасування яких вимагали підприємці. Від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання із сіл та селищ, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами, крім підакцизних товарів. Про те, яким саме ФОПам розширили можливості працювати без касових апаратів, "Українське радіо" дізнавалося у головного експерта, керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

"Зі сторони уряду розширити перелік ФОПів, які зможуть працювати без використання касових апаратів — є цілковито логічним та закономірним рішенням", — каже Забловський.

Він пояснив, що до переліку населених пунктів, крім сіл, додані також селища, де від обов’язкового застосування касових апаратів звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території сіл та селищ товарами, крім підакцизних товарів, за умови, що вони не перевищуватимуть граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій — 167 розмірів мінімальної заробітної плати.

"Села та селища в Україні не є цілковито забезпеченими безперебійним доступом до мережі Інтернет. А там, де покриття все ж присутнє, його якість не є достатньою для стабільної роботи програмних РРО. Тому внесення змін до умов роботи ФОПів без застосування реєстраторів розрахункових операцій є виправданим та актуальним рішенням, яке допоможе зняти соціальне напруження та запобігти виникненню можливих проблем", — каже урядовець.

Він зазначив, що технічні проблеми виникали не лише в селах та селищах, де стабільна мережа Інтернет є рідкістю, але й у містах.

"Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю, не повинні перевищувати граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій, що становить 167 розмірів мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2022 року розмір мінімальної заробітної плати становить 6 500 гривень, тобто річний обсяг розрахункових операцій не повинен перевищувати орієнтовно 1 000 000 мільйонів гривень", — розповів Андрій Забловський.

За словами головного експерта, станом на 3 лютого 2022 року, зі 100% ФОПів, які є зобов’язані застосовувати РРО, 85% підприємців зареєстрували касові апарати. Тобто більшість підприємців все-таки прийняли рішення працювати з програмними РРО, до чого зобов’язують нові правила.

Що стосується термінів дії щодо можливості працювати без касових апаратів для певних груп ФОПів, то однозначно таке рішення не є ухваленим назавжди. Тривалість періоду, для якого ця ухвала буде дійсною, залежатиме від подальшої політики щодо реформування, удосконалення, спрощення загальної системи оподаткування. Це рішення є ухваленим для того, щоби полегшити та спростити перехідний період.

"Попри введення нових правил щодо роботи ФОПів в Україні, та пов’язані з цим акції протесту, кількість зареєстрованих підприємців в Україні зростає. Впродовж останніх років ми все ж спостерігаємо зростання чисельності суб’єктів господарювання. Такій статистиці ми завдячуємо спрощенню процесу реєстрації фізичної особи підприємця та іншим чинникам, які є досягненням останніх років", — стверджує Андрій Забловський.

Що стосується законопроєкт, який був зареєстрований у Верховній Раді, проте, не розглянутим, згідно з яким ФОПи звільнюються від штрафів щодо використання касових апаратів до кінця 2022 року, то це рішення є запізнілим, його слід було приймати раніше, каже експерт.

"Керівники комітетів заявляють про те, що ФОПи будуть звільнені від штрафних санкцій не за невстановлення РРО, а за непроведення чеків. Я передбачаю, що коли кількість зареєстрованих касових апаратів підприємцями досягне 90-95% від зобов’язаних 100%, українські урядовці стверджуватимуть про відсутність потреби в адаптаційному періоді для ФОПів", — додав Забловський.