У Житомирі поліція перевіряє інформацію про замінування шкіл та торгових центрів

У Житомирі працівники поліції перевіряють інформацію про замінування шкіл та торгових центрів міста. Про це на своєму сайті повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.

У повідомленні йдеться про те, що правоохоронці перевіряють інформацію про замінування у школах та торговельних центрах міста.

Крім того, вказано, що наразі учнів у школах міста немає, оскільки з 31 січня усі школярі навчаються дистанційно.

Також 11 лютого повідомлення про мінування шкіл зафіксували у Вінниці.

Що відомо

29 січня у Житомирі затримали ще одного "телефонного мінера" – подзвонив у поліцію заради розваги.

27 січня у Житомирі перевіряли чергове повідомлення про "мінування" всіх навчальних закладів та торговельних центрів.

24 січня у Житомирі поліція отримала чергове повідомлення про замінування – перевіряли садочки, лікарні, торговельні центри і аеропорт.

25 січня після чергового повідомлення про "мінування" поліція встановила особу і затримала псевдомінера.

У Житомирі батьківські загони допомагатимуть евакуювати дітей у разі "мінувань" освітніх закладів.

Зранку 14 грудня на електронну пошту закладу, розміщеного у торговельному центрі Житомира, надійшло повідомлення про замінування.

9 грудня у Житомирі знову перевіряли інформацію про замінування одного з магазинів у торговельному центрі.

3 грудня у Житомирі перевіряли інформацію про замінування двох торговельних центрів.

25 листопада у Житомирі знову перевіряли два торговельних центри через повідомлення про замінування.

У Житомирі тричі за сім днів повідомляли про замінування торгового центру.

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