25 січня поліція встановила особу причетного до повідомлення про так зване "мінування" житомирської школи №22. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Алла Ващенко.

Повідомлення про те, що поліція встановила особу чоловіка, причетного до повідомлення про так зване "мінування" житомирської №22, з'явилося близько першої години дня у телеграм-каналі Житомирської міської ради.

"Увага! Поліцейські повідомили, що встановили особу причетного до інформації щодо замінування ЗОШ №22. Ним виявився 48-річний житомирянин. У нього вилучили телефон та sim-карту. Діти повернулися до навчального процесу", – йдеться у повідомленні.

Розповідаючи про подробиці справи, речниця Нацполіції області Алла Ващенко сказала Суспільному, що телефонне повідомлення про "мінування" школи №22 надійшло до поліції близько 10 години ранку 25 січня.

"Отримали повідомлення про вибухівку, яка нібито знаходиться в одній зі шкіл Житомира. На місці евакуювали учнів та вчителів. Під час обстеження школи жодних небезпечних речовин не було виявлено. За кілька годин поліцейські встановили особу псевдомінера, яким виявився 48-річний житомирянин", – каже Алла Ващенко.

Чоловіка доставили у відділок для з’ясування всіх обставин. Попередньо затриманий пояснив, що зателефонував з неправдивим повідомленням про мінування з хуліганських мотивів.

Під керівництвом Житомирської окружної прокуратури слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Що відомо

24 січня у Житомирі поліція отримала чергове повідомлення про замінування – перевіряли садочки, лікарні, торговельні центри і аеропорт.

У Житомирі батьківські загони допомагатимуть евакуювати дітей у разі "мінувань" освітніх закладів.

Зранку 14 грудня на електронну пошту закладу, розміщеного у торговельному центрі Житомира, надійшло повідомлення про замінування.

9 грудня у Житомирі знову перевіряли інформацію про замінування одного з магазинів у торговельному центрі.

3 грудня у Житомирі перевіряли інформацію про замінування двох торговельних центрів.

25 листопада у Житомирі знову перевіряли два торговельних центри через повідомлення про замінування.

У Житомирі тричі за сім днів повідомляли про замінування торгового центру.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber