27 січня у Житомирі через чергове повідомлення про "мінування" перевіряють торговельні центри та всі навчальні заклади – вищі, дошкільні, загальноосвітні. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Алла Ващенко.

За її словами, повідомлення про можливе "мінування" у поліції отримали після десятої години ранку.

"Електронною поштою прийшло повідомлення про те, що заміновані усі начальні заклади та торговельно-розважальні центри у кількох містах. У тому числі, і в Житомирі. Групи поліції проводять огляд", – сказала Алла Ващенко і додала, що повідомлення про мінування цього разу надійшло на електрону адресу СБУ.

Фото: Суспільне Житомир Алла Ващенко каже, що станом на 13.00 перевірки все ще тривали

Речниця СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк в коментарі Суспільному розповіла, що подібні повідомлення надходять не лише на їхню адресу та адресу поліції.

"Ці повідомлення невідомі особи розсилають також і на адреси навчальних закладів, і до Держслужби з надзвичайних ситуацій та інших державних структур. Але, незважаючи на те, на чию адресу надходять ці повідомлення, підключаються всі структури, які залучені до перевірки таких анонімних повідомлень терористичного характеру – і Нацполіція, і СБУ, й інші уповноважені правоохоронні органи", – поінформувала Ірина Мартинюк.

Фото: Суспільне Житомир Ірина Мартинюк каже, що до перевірок долучаються усі уповноважені правоохоронні органи

Станом на 13.00 годину дня перевірки навчальних закладів та торговельних центрів ще тривали.

Що відомо

24 січня у Житомирі поліція отримала чергове повідомлення про замінування – перевіряли садочки, лікарні, торговельні центри і аеропорт.

25 січня після чергового повідомлення про "мінування" поліція встановила особу і затримала псевдомінера.

У Житомирі батьківські загони допомагатимуть евакуювати дітей у разі "мінувань" освітніх закладів.

Зранку 14 грудня на електронну пошту закладу, розміщеного у торговельному центрі Житомира, надійшло повідомлення про замінування.

9 грудня у Житомирі знову перевіряли інформацію про замінування одного з магазинів у торговельному центрі.

3 грудня у Житомирі перевіряли інформацію про замінування двох торговельних центрів.

25 листопада у Житомирі знову перевіряли два торговельних центри через повідомлення про замінування.

У Житомирі тричі за сім днів повідомляли про замінування торгового центру.

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