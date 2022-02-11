Служба безпеки України викрила схему підробки COVID-сертифікатів двома сімейними лікарями та медичною сестрою районної поліклініки в Кіровоградській області. Про це Суспільному розповіла речниця Служби в регіоні Юлія Ткач. З її слів, підробляли до пів сотні свідоцтв про щеплення від коронавірусу щомісяця.

Слідчі встановили, що сертифікати підробляли двоє сімейних лікарів та медична сестра. Жінка визначала пацієнтів, які вагалися вакцинуватись, і пропонувала отримати сертифікат без здійснення щеплення за 3000 гривень. Отримавши гроші, лікарі вносили персональні дані ”вакцинованих” у відповідний журнал реєстрації та до електронної системи охорони здоров’я ”eHealth”. Підробляли сертифікати більше року, роблячи до 50 записів про щеплення щомісяця. Отримали до двох мільйонів гривень.

СБУ

За словами речниці Служби безпеки України в області, під час обшуків у робочих кабінетах лікарів, знайшли журнали реєстрації вакцинованих осіб та мобільні телефони з доказами підроблення свідоцтв про вакцинацію.

СБУ

Юлія Ткач не сказала, в якій саме районній поліклініці проводили обшуки. Суспільному стало відомо, що це відбулося у місті Знам’янка Кропивницького району.

Головний лікар лікарні у Знам’янці Руслан Пушкаренко розповів, що обшук у знам’янському центрі первинної допомоги проводили у понеділок, 7 лютого: ”До вироку суду людина невинна. Там одна моя працівниця, одна – не моя. У нас два заклади – первинка і вторинка. Всі працюють, здійснюються оперативно-пошукові дії”.

Лікарям та медсестрі готуються повідомити про підозру за статтею ”Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду. Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Речниця Служби безпеки України в області сказала, що експертизи триватимуть близько двох тижнів, після чого медикам оголосять про підозру.

Відповідно до статті 62 Конституції України, людина вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть в законному порядку і встановлять обвинувальним вироком суду.

Що відомо

Перший випадок підробки сертифікатів про вакцинацію у Кропивницькому виявили 9 грудня 2021 року. За словами речниці обласного управління Служби безпеки України Юлії Ткач, щодня виготовляли шість-сім підроблених сертифікатів, робили це протягом пів року. За кожне таке свідоцтво брали по 2500 гривень. Схему організували сімейні лікарі.

Вдруге підробку COVID-сертифікатів сімейним лікарем та медичною сестрою у Кропивницькому виявили 13 грудня 2021 року. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко. За її словами, підроблені сертифікати про проведення вакцинації продавали за три тисячі гривень, не роблячи щеплень.

Про третій випадок підроблення свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу на Кіровоградщині Служба безпеки України повідомила 27 січня 2022 року.

За інформацією Юлії Ткач, в усіх трьох випадках медикам повідомили про підозру. Судових засідань не було, тому запобіжні заходи підозрюваним не обирали.

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