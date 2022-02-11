У Франції водії протестують проти коронавірусних обмежень

Французький уряд введе на вулиці тисячі поліцейських для забезпечення порядку під час протесту водіїв у так званих "Конвоях свободи". Протестувальники рухаються у столицю Франції для демонстрації незгоди з коронавірусними обмеженнями. Влада вже заборонила їм вʼїзд до Парижа.

Про це повідомляє Reuters.

Протест у Франції розпочався під впливом протесту далекобійників у Канаді, які рушили на Оттаву. При цьому, у Франції "Конвої свободи" також містять ознаки обʼєднання людей особисто проти президента Макрона — важливий політичний фактор напередодні президентських виборів у Франції. Які відбудуться у квітні.

"Протягом трьох років ми ходимо по коли. Ми побачили канадців і сказали собі: "Те що вони роблять — круто". І вже за вісім днів — був, щось почалося", — каже Жанна-Марі Азе, яка приїхала до Парижу з південно-західної Франції.

Протести водіїв відбуваються після запровадження правил за якими у Франції необхідно надавати документ про вакцинацію, аби мати можливість потрапити до барів, ресторанів, кінотеатрів та інших публічних місць. У Канаді рушієм протесту стали далекобійники, тоді як у Франції на протест виїхали звичайні люди.

Вже 11 лютого різні колони протестувальників прибудуть до Парижа. Точне число протестувальників невідоме.

Що відомо

Рух далекобійників "Конвой свободи" (Freedom Convoy) розпочав протести у столиці Канади Оттаві 23 січня. Вони виступають проти обов’язкової вакцинації водіїв ваговозів проти COVID-19. Протестувальники перекрили центр міста вантажівками й наметами.

"Конвой свободи" пізніше розширив свої вимоги і тепер вимагає скасування обов’язкової COVID-вакцинації не лише щодо них, а й на всій території країни, а також виступає проти уряду чинного прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Поліція стверджує, що до протестів можуть бути причетні крайні праві рухи, і вже арештувала кількох людей та розпочала кількадесят кримінальних розслідувань за фактом злочинів на ґрунті ненависті, крадіжок і пошкодження майна.

Мер Оттави Джим Вотсон 6 лютого запровадив у місті режим надзвичайного стану через протести далекобійників.

Суд Оттави 8 лютого задовольнив вимогу влади і заборонив протестувальникам, які майже два тижні протестують проти COVID-обмежень, гудіти клаксонами протягом наступних десяти днів.

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