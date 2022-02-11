Починаючи із квітня 2022 року придбати антибіотики в Україні буде можливо лише за наявності електронного рецепта.

Про це під час брифінгу 11 лютого заявила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

"Окремо хочу зупинитись на одному із найбільших цифрових проєктів цього року — впровадження електронних рецептів на антибіотики. Починаючи із квітня усі антибіотики, які зареєстровані в Україні, будуть відпускатися в аптеках лише за наявності в пацієнта електронного рецепта", — розповіла вона.

За словами Карчевич, таке рішення дозволить зупинити безконтрольне і самовільне вживання українцями таких препаратів, що може призводити до появи антибіотикорезистентних форм бактерій.

"Після запуску електронного рецепта на антибіотики також наступними етапами планується запуск таких рецептів на наркотичні засоби та всі рецептурні препарати", — додала посадовиця.

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