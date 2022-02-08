Навесні у Франції пройдуть вибори президента. Про участь у них вже оголосили 9 кандидатів. До них, за даними французького суспільного мовника France 24, планують доєднатися ще щонайменше шестеро. Перший тур — 10 квітня. Якщо жоден з кандидатів не отримає більшості, за два тижні, 24 квітня, відбудеться другий тур. У нього вийдуть два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.

Суспільне розбиралося, хто є фаворитами майбутніх виборів та яку роль в них грає українсько-російський конфлікт.

Еммануель Макрон

Чинний президент країни, Еммануель Макрон, поки не оголосив про похід на другий термін. Проте, за даними Politico, саме він наразі є головним претендентом на президентське крісло. Опитування та дослідження прогнозують Макрону майже 25% підтримки у першому турі, а його найближча конкурентка Валері Пекресс набирає максимум 17%.

Associated Press Еммануель Макрон поки не оголосив про похід на другий термін. Проте, опитування дають йому майже 25% підтримки у першому турі

Офіційний представник французького уряду Габріель Атталь заявив, що Макрон досі не оголосив, що йде на вибори, бо зайнятий перемовинами зі світовими лідерами щодо України, та ще разом з урядом працює над подоланням кризи, пов’язаної з коронавірусом.

Експертка з міжнародних відносин Українського інституту Надія Коваль каже, що зараз Макрон може використати деескалацію ситуації навколо України як свою перемогу і зробити це аргументом у власній кампанії: "Якщо він покаже, що саме завдяки зусиллям президента Франції досягли тої чи іншої форми миру, звісно, це може зіграти на плюс у його рейтингу. Тим більш, позицію необхідності діалогу з Росією поділяє більшість політичних еліт Франції та в очах французького суспільства це виглядатиме як перемога".

Валері Пекресс

Вслід за чинним президентом у рейтингах знаходиться Валері Пекресс — представниця Республіканської партії. З 2007-го по 2010-й вона працювала на посаді міністерки з питань вищої освіти й наукових досліджень. Також рік була міністеркою з питань бюджету. З 2015 року Пекресс стала президенткою Регіональної ради Іль-де-Франс — столичного регіону країни.

Фото: facebook.com/vpecresse Валері Пекресс заявила що агресія Росії проти України буде помилкою РФ

Про участь у виборах кандидатка оголосила 24 листопада 2021 року, після перемоги на праймеріз. У її президентській програмі більша увага приділяється внутрішнім проблемам Франції, зокрема питанням соціальної політики, пенсій та інклюзії. Серед зовнішньополітичних цілей Пекресс ставить акцент на проблемах імміграції. Також політикиня виступає проти подальшого розширення ЄС, зокрема будь-якої інтеграції Туреччини. Хоча питання України в програмі не висвітлено, Пекресс заявляла, що агресія Росії проти України буде помилкою, натомість Європа та Росія мають співпрацювати у питаннях безпеки у регіоні:

"Я хочу сказати гордому російському народу, що нам потрібно будувати мир в Європі і що почати війну з Україною було б страшною помилкою".

Наразі, рейтинг Валері Пекресс становить близько 17%. Проте за даними дослідження видання The Economist, навіть якщо вона вийде до другого туру, перемогу одержить чинний голова країни.

Марін Ле Пен

Лідерка праворадикальної партії National Rally, або "Національне об'єднання". На посаду президента вона балотується втретє, а на минулих перегонах у 2017 році вийшла у другий тур, у якому набрала майже 34% голосів. Переможець Емануель Макрон тоді отримав близько 66%.

На минулих виборах одними з головних передвиборчих обіцянок Ле Пен були: проведення загальнонаціонального референдуму щодо членства Франції в ЄС, вихід із Шенгенської зони та різке скорочення міграційного потоку до Франції. А ще вона визнавала Крим російським і обіцяла зняти санкції з РФ.

Фото: Марін Ле Пен / Twitter / скриншот з відео Лідерка партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен — друга в рейтингах на посаду президента

За словами політичного експерта Андрія Шкіля, цього разу Ле Пен дещо змінила риторику: "Вона підтримує одностатеві шлюби, більше не прагне вигнати всіх мігрантів з Франції та більше не хоче виходу Франції з ЄС та НАТО. І вона про це заявляє публічно".

У своїй президентській програмі Ле Пен також приділила увагу пільговому оподаткуванню для людей віком до 30 років та питанням контролю імміграції. У разі перемоги кандидатка планує приватизувати суспільні мовники в країні. Крім цього, Ле Пен вимагатиме зміни до Конституції, де буде закріплений примат національного права над міжнародним, та вимагатиме зменшення фінансування ЄС Францією.

Опитування дають Ле Пен майже 17% у першому турі.

Ерік Земмур

Ще одним кандидатом є публіцист та колишній телевізійний експерт Ерік Земмур. Як пише The Economist, політик виступає проти масової імміграції, підтримує теорію "великого заміщення" і мріє об’єднати традиціоналістів, правоцентристів і ультраправих. Земмура не раз засуджували у расизмі. Свою партію він назвав Реконкіста — посилання на назву війни християн за визволення Піренейського півострова від мусульманських правителів.

Ще Земмур виступає за збільшення народжуваності у сільських регіонах країни та за соціальні виплати для їх жителів. Окрім цього, він симпатизує Володимиру Путіну, говорить, що РФ знаходиться в облозі НАТО та заявляє, що Україна мертва. Одна із головних ідей політика: закінчення санкцій проти Росії та економічне зближення з нею. Рейтинг Земмура, згідно з опитуваннями, — 12,5% у першому турі.

Фото: facebook.com/ZemmourEric Кандидат в президенти Франції Ерік Земмур виступає за зближення його країни з Росією

Питання України у передвиборчих програмах трьох найпопулярніших конкурентів Макрона майже жоден не зачепив. В той самий час, кандидати або не показують своєї позиції щодо Росії, або підтримують зближення з нею. На думку Андрія Шкіля, Кремль таки може спробувати вплинути на вибори у квітні, роблячи ставку на найпопулярнішого опозиційного кандидата. Та експерт каже: попри правоцентричність більшості кандидатів, якщо у другий тур вийде Макрон, французи віддадуть перевагу саме йому як "найбільш поміркованому кандидату".

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