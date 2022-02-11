Що впливає на вартість пального. Пояснює експерт

На вартість пального в Україні вливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. Про це в коментарі Суспільному Суми розповів голова комітету з питань розвитку економічної конкуренції Торгово-промислової палати України Сергій Сапєгін.

За його словами, ринок пального значною мірою залежить від імпорту нафтопродуктів. Доля імпортних нафтопродуктів складає ¾ загального споживання в Україні. Тому всі процеси, які відбуваються на зовнішніх ринках, під час імпорту нафтопродуктів на внутрішній ринок, дуже сильно впливають на ціноутворення у короткостроковій перспективі.

"Якщо зростають ціни на світових біржах або на європейських торговельних майданчиках, до яких Міністерство економіки прив’язало своє державне регулювання внутрішнього ринку, то ці зміни дуже швидко знаходять відображення в ціноутвореннях на стелах заправних станцій", — зазначає він.

Якщо в Україні гривня стає слабшою, — це дуже швидко відображується на цінах, каже він.

"Тому що імпортне розмитнення — за курсом долара. З імпортних нафтопродуктів сплачується мито у прив’язці до євро. І як тільки гривня трішки хитається, то дуже швидко це знаходить відображення на стелах автозаправних станцій", — зазначив експерт.

Фактори, які помітні з часом

За його словами, ще є фактори, які спливають у довгостроковій перспективі. Перший фактор — це те, що у державі немає можливості впливати на такі дестабілізації.

"Тобто в державі відсутні мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів, стратегічний резерв. Навіть не обговорюється створення стабілізаційного запасу, який міг би якось зменшувати навантаження на споживача у періоди, коли порушується паливний баланс, коли наші трейдери прораховуються — і на ринку не вистачає пального. У такій ситуації ринок може відреагувати спекулятивним зростанням ціни", — пояснює він.

Другий внутрішній фактор — це неоптимальність паливної інфраструктури, каже Сапєгін.

"По-перше, ця неоптимальність проявляється через те, що у нас лише один нафтопереробний завод, а в нас було шість, й один — газопереробний завод. Тобто ми свого часу не тільки забезпечили внутрішній ринок нафтопродуктами, але ще й експортували нафтопродукти на зовнішні ринки", — розповідає він.

По-друге, за його словами, ця неоптимальність виражається в тому, що у нас надлишкова — роздрібна інфраструктура для продажу пального.

"Тобто ми бачимо, що заправки можуть стояти паркан до паркану, і тим не менш, навіть в таких умовах їм вистачає продажу, щоб забезпечувати свої накладні витрати і навіть нарощувати прибутки, як показав попередній рік", — зазначив він.

"Держава має якось регулювати, і казати: "Хлопці, у нас заправок у 5 разів більше, ніж треба. Давайте, якось будемо зменшувати їхню кількість для того, щоб споживачі нафтопродуктів не витрачали зайві гроші на утримання цієї надлишкової інфраструктури. І ще одна складова, пов'язана з тим що, оскільки введено державне регулювання цін, то українським трейдерам не треба конкурувати. Вони прив'язують свої стели автозаправних станцій до тих рекомендацій, які надає Міністерство економіки, а воно надає свої рекомендації з прив'язкою до зовнішніх ринків", — сказав Сапєгін.

Експерт говорить: "Тут ми потрапляємо в таку пастку, як тільки відбувається коливання, а зараз воно дуже потужне, і зростання цін на зовнішніх ринках нафти, відповідно — нафтопродуктів. Ці коливання одночасно відображаються на внутрішньому ринку, і за ці коливання сплачує кінцевий споживач".

"Ми розуміємо що зовнішні ринки — спекулятивні. Лише один контракт на біржі із ста закінчується постачанням нафти, а все інше це — спекулятивні ігри трейдерів, хечфондів і таке інше. Тобто внутрішній ринок став заручником зовнішніх спекуляцій. І за ці зовнішні спекуляції, за ці спекулятивні ціни платить кінцевий споживач", — пояснює він.

"Дуже цікава річ тому, що державне регулювання введено для нафтопродуктів, які називають по-різному “народні” або “найбільш поширені”. Відносно так званих брендових або іменних видів палива Міністерство економіки сказало, що воно не регулює цей ринок", — розповів він.

За його словами, на преміальне пальне ціни ще вищі, ніж рекомендує Міністерство економіки. Хоча якість пального і його споживчі властивості прив'язані до технічного регламенту, тобто будь-яке пальне, яке продається, повинне за якістю відповідати тим вимогам, які є в технічному регламенті.

"І в технічному регламенті відсутнє якесь розділення на преміальні або не преміальні види пального. Це дивно, але це те що є", — сказав Сапєгін.

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