Ціни на пальне зросли на Сумщині: які причини та що робитимуть водії

На Сумщині зростають ціни на паливо. Автовласники кажуть, що стали заручниками ситуації, адже змушені будуть купувати пальне незалежно від його вартості.

"Все вище і вище. – Кор.: А ви будете їздити, якщо ще підвищаться ціни? – А куди ж я дінуся", — говорить водій Валерій.

"Будуть ще підіймати весною, перед посівами. Ніхто не регулює ціни в державі. Заправився зараз на 10 літрів – буду економити тиждень. Я раз в тиждень виїжджаю, тому що не виходить — заправка, дорого", — сказав водій Іван.

Особливо помітно, кажуть водії, пальне дорожчає протягом останнього місяця. Бензин А-92, А-95 і дизельне пальне входять до переліку соціально значущих товарів, ціни на які регулюються державою. З початку року Мінекономіки двічі підіймало граничну вартість нафтопродуктів, на яку можна робити націнку.

Останні граничні ціни – 28,3 грн за літр дизпального та 30,84 грн — за літр бензину. За рішенням уряду на період дії карантину АЗС можуть встановлювати націнку не більше ніж 7 грн на дизпальне і 5 грн — на бензин. Але ціни ростуть швидко, кажуть сумчани.

"Раніше заправлялася – минулого тижня було 34,50, на гривню минулого тижня лише піднялася", — зазначає водійка Аліна.

"Нафта дорожчає, долар піднявся. Можна ставити, менше їздити, економити. Так що — не їздити, на коней пересядемо, чи як?", — сказав водій Володимир.

Подорожчання нафти і падіння гривні — це дійсно ключові фактори у зростанні цін на пальне, говорять експерти.

"Обвалився курс гривні, а у нас практично все пальне — імпортне. Дуже невеличку частку пального ми забезпечуємо самі, а решта постачань у нас здійснюються за рахунок імпорту, причому 70% — це з Білорусі. Другий фактор – серйозно подорожчала нафта на світових ринках, до 90 доларів. Це фактично повертається ціна до рівня 2015 року", — розповів голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко.

"Якщо зростають ціни на світових біржах або на європейських торговельних майданчиках, до яких Мінекономіки прив’язало своє державне регулювання внутрішнього ринку, то ці зміни дуже швидко знаходять відображення в ціноутворенні на стелах заправних станцій. Імпортні нафтопродукти розмитнюються за курсом долара, тому що з них сплачується мито у прив’язці до євро. Тому як тільки гривня трошки хитається, то дуже швидко це знаходить зображення на стелах автозаправних станцій", — говорить директор науково-технічного центру "Псіхєя" Сергій Сапєгін.

Сергій Сапєгін каже, що зростанню цін сприяє і відсутність у держави можливості впливати на процес, оскільки вона не має стратегічного мінімального запасу пального.

"У державі навіть не обговорюється створення стабілізаційного запасу, який міг би якось зменшувати навантаження на споживача у періоди, коли порушується паливний баланс, у періоди, коли Білорусь перекриває постачання, у періоди, коли наші трейдери прораховуються, і на ринку не вистачає пального. У такій ситуації ринок може відреагувати спекулятивним зростанням ціни", — зазначив він.

Також, каже Сергій Сапєгін, на ринок пального вплинуло зменшення кількості нафтопереробних заводів, а надлишок заправок потребує додаткових коштів на їхнє утримання. А ще треба врахувати спекулятивні ігри на зовнішніх ринках, за які розраховується кінцевий споживач.

"У мене — робота з автомобілем. Мені нікуди діватися, прийдеться заправлятися. Треба працювати, треба їздити, доводиться заправлятися", — розповідає водійка Олена.

"Кор. — А якщо ще будуть зростати? – Ми просто робити не зможемо. Працювати як таксист невигідно", — каже водій Володимир.

"Це — мій заробіток. Якщо поставлю, буду без заробітку. Ми живемо в цій країні, хочемо – живемо, хочемо – ні. Подобається – платимо, не подобається – до іншої країни, там де заробітки більш", — сказав водій Тимур.

Через підвищення цін на пальне, запчастини та технічне обслуговування сумські таксисти збираються страйкувати. Вони закликають колег 14 лютого не користуватися програмою служб таксі міста, допоки вони не погодяться підняти ціни за проїзд на 20-30%.

Що відомо

Міністерство економіки 21 травня 2021 року оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального для АЗС, зобов'язавши їх знизити ціни на паливо.

14 травня 2021 року Кабмін запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на паливо на період дії карантину.

На початку червня 2021 року уряд підвищив граничну вартість бензину.

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