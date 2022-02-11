На Херсонщині взяли під варту підозрюваних у розбійному нападі на пенсіонерів

На Херсонщині взяли під варту трьох підозрюваних, які скоїли розбійний напад на будинок пенсіонерів і обікрали їх.

Про це йдеться на сторінці прокуратури Херсонської області у Facebook.

Підозрювані під вартою без права внесення застави.

За розбій, поєднаний з проникненням у житло їм загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Що відомо:

7 лютого невідомі в масках увірвалися в будинок пенсіонерів, побили їх та зв’язали разом із 9-річною онукою. Погрожуючи пістолетом вимагали гроші та цінні речі.

У подружжя вони забрали 8 тисяч доларів США, 5 тисяч гривень, ювелірні прикраси, два смартфони, планшет та відеореєстратор, після чого вони втекли, залишивши господарів зв’язаними.

Протягом кількох годин поліцейські затримали нападників. Всі вони із Запорізької області, віком 37 та 38 років. У них вилучили крадені речі пенсіонерів.

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