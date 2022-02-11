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На Херсонщині взяли під варту підозрюваних у розбійному нападі на пенсіонерів
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На Херсонщині взяли під варту підозрюваних у розбійному нападі на пенсіонерів

Світлана Піцан
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На Херсонщині взяли під варту підозрюваних у розбійному нападі на пенсіонерів Ілюстративне фото: Unsplash

На Херсонщині взяли під варту трьох підозрюваних, які скоїли розбійний напад на будинок пенсіонерів і обікрали їх.

Про це йдеться на сторінці прокуратури Херсонської області у Facebook.

Підозрювані під вартою без права внесення застави.

За розбій, поєднаний з проникненням у житло їм загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Що відомо:

  • 7 лютого невідомі в масках увірвалися в будинок пенсіонерів, побили їх та зв’язали разом із 9-річною онукою. Погрожуючи пістолетом вимагали гроші та цінні речі.
  • У подружжя вони забрали 8 тисяч доларів США, 5 тисяч гривень, ювелірні прикраси, два смартфони, планшет та відеореєстратор, після чого вони втекли, залишивши господарів зв’язаними.
  • Протягом кількох годин поліцейські затримали нападників. Всі вони із Запорізької області, віком 37 та 38 років. У них вилучили крадені речі пенсіонерів.

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