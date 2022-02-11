На Херсонщині взяли під варту підозрюваних у розбійному нападі на пенсіонерів

На Херсонщині взяли під варту трьох підозрюваних, які скоїли розбійний напад на будинок пенсіонерів і обікрали їх.
Про це йдеться на сторінці прокуратури Херсонської області у Facebook.
Підозрювані під вартою без права внесення застави.
За розбій, поєднаний з проникненням у житло їм загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.
Що відомо:
- 7 лютого невідомі в масках увірвалися в будинок пенсіонерів, побили їх та зв’язали разом із 9-річною онукою. Погрожуючи пістолетом вимагали гроші та цінні речі.
- У подружжя вони забрали 8 тисяч доларів США, 5 тисяч гривень, ювелірні прикраси, два смартфони, планшет та відеореєстратор, після чого вони втекли, залишивши господарів зв’язаними.
- Протягом кількох годин поліцейські затримали нападників. Всі вони із Запорізької області, віком 37 та 38 років. У них вилучили крадені речі пенсіонерів.
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