На Херсонщині викрили людей, які збували психотропні речовини

На Херсонщині викрили групу людей, які налагодили збут психотропних речовин у кількох населених пунктах регіону. Двом громадянам повідомили про підозру.

Про це йдеться на сторінці обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідства, заборонені речовини підозрювані отримували з інших регіонів України поштою і зберігали в гаражах та приватних будинках. Вони фасували наркотичні засоби та психотропні речовини і залишали закладки, а також продавали "з рук в руки".

Під час проведення обшуків у чоловіків вилучили психотропні речовини, гроші, електронні ваги, поліетиленові пакетики та чорнові записи. Наразі вирішують питання з обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Читайте також

Підозрюваного у розповсюдженні наркотиків у Залізному Порту на Херсонщині взяли під варту

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber