У середмісті Херсона сталась стрілянина поблизу одного з розважальних закладів, у результаті якої одна людина поранена. Поліція встановила, що до стрілянини причетні п’ятеро людей. Наразі одного з них затримали.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Про стрілянину до поліції повідомив херсонець 9 лютого о 20:30. Група з п’яти чоловіків кілька разів вистрілила в невідомого поблизу розважального закладу та втекла на автомобілі. Після отримання цієї інформації на території Херсона ввели поліцейську операцію «Сирена». У 50-річного чоловіка лікарі попередньо діагностували численні забої тіла та кілька поранень, характерних після застосування травматичної зброї.

Поліцейські встановили причетних до нападу – це п’ятеро чоловіків. Одного з підозрюваних правоохоронці затримали за місцем проживання. Місцеперебування ще чотирьох людей наразі встановлюють.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Це карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Тривають слідчі дії, з’ясовуються усі обставини події.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber