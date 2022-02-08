Поліція Херсонщини спільно з колегами із Запоріжжя затримала трьох людей, яких підозрюють у розбійному нападі на будинок пенсіонерів.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонщини у Facebook.

65-річний житель Генічеської територіальної громади повідомив до поліції, що невідомі у масках увірвались до нього на подвір’я, побили його та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали з дому гроші, прикраси, цінні речі.

Фото: Поліція Херсонської області

Поліцейські встановили, що підозрювані перелізли через паркан на подвір’я, вдарили пенсіонера кілька разів, після чого зв’язали його разом із дружиною та дев’ятирічною онукою. З будинку пенсіонерів невідомі забрали 8 тисяч доларів США, 5 тисяч гривень, ювелірні прикраси, два смартфони, планшет та відеореєстратор.

Фото: Поліція Херсонської області

Як з’ясували оперативники, до вказаного злочину причетні жителі Мелітополя. Протягом кількох годин поліцейські затримали нападників. Всі вони із Запорізької області, віком 37 та 38 років. У них вилучили крадені речі пенсіонерів.

Відкрили кримінальне провадження за розбій. У разі доведення вини це карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Наразі слідство готує матеріали для оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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