Поліція Херсонщини спільно з колегами із Запоріжжя затримала трьох людей, яких підозрюють у розбійному нападі на будинок пенсіонерів.
Про це йдеться на сторінці поліції Херсонщини у Facebook.
65-річний житель Генічеської територіальної громади повідомив до поліції, що невідомі у масках увірвались до нього на подвір’я, побили його та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали з дому гроші, прикраси, цінні речі.
Поліцейські встановили, що підозрювані перелізли через паркан на подвір’я, вдарили пенсіонера кілька разів, після чого зв’язали його разом із дружиною та дев’ятирічною онукою. З будинку пенсіонерів невідомі забрали 8 тисяч доларів США, 5 тисяч гривень, ювелірні прикраси, два смартфони, планшет та відеореєстратор.
Як з’ясували оперативники, до вказаного злочину причетні жителі Мелітополя. Протягом кількох годин поліцейські затримали нападників. Всі вони із Запорізької області, віком 37 та 38 років. У них вилучили крадені речі пенсіонерів.
Відкрили кримінальне провадження за розбій. У разі доведення вини це карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Наразі слідство готує матеріали для оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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