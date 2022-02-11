Європейський Союз має намір продовжити санкції, запроваджені у 2014 році проти президента-втікача Віктора Януковича і його оточення, але термін їхньої дії цього разу буде удвічі менший — не рік, а шість місяців.

Про це у Twitter повідомив голова європейського бюро "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Схоже, санкції ЄС проти Януковича і ще шести людей через привласнення державних коштів України будуть продовжені. Але для чотирьох із них — зокрема Януковича і його сина — термін дії скоротять до шести місяців замість 12", — стверджує журналіст.

У 2014 році Європейський Союз запровадив санкції проти 18 колишніх високопосадовців України — передусім президента-втікача Віктора Януковича, його сина, міністрів тощо. Підставою стало подання тоді ще Генпрокуратури України про розтрату ними коштів.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до країн Європейського Союзу і заморожування активів, які перебувають на території ЄС.

Рішення про санкції ЄС переглядає щороку. Відтоді з переліку були виключені 11 людей — зокрема колишній заступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов, колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, ексміністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький тощо.

Як заявляв раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, для продовження санкцій ЄС повинен мати достатні підстави, які повинна надавати українська сторона, що розслідує злочини підсанкційних осіб.

У червні 2021 року Суд ЄС скасував рішення Євросоюзу про санкції проти Віктора Януковича, ухвалене у 2019 році. Оскільки на той час діяло інше рішення, фактично санкції проти президента-втікача залишилися чинними.

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