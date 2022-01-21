Кропивничанка в'яже килими з поліетиленових пакетів та сіток від овочів

Кропивничанка Лариса Бондаренко створює килими з поліетиленових пакетів та сіток від овочів. Для в’язання використовує торбинки всіх кольорів. Коли закінчуються власні, пакети приносять рідні, сусіди і знайомі.

Килими 84-річна кропивничанка Лариса Бондаренко в’яже гачком десять років. "У кульку обрізаю ручки і дно, розрізаю, якою мені потрібно, шириною. Щоб не зшивати, а зв’язати, розкладаю".

Суспільне Кропивницький Лариса Бондаренко в'яже килими з поліетиленових пакетів та сіток від овочів

Після розрізання пакетів зв’язує стрічки. Їх намотує у клубок. Кольори для килимів не підбирає, каже, в’яже їх з тих пакетів, що має. На створення одного килима витрачає тиждень.

"Мені весь провулок приносить мішки та пакети. Будь-які торбинки, навіть, ті сині, що використовують для сміття, я все використовую на в'язання".

В'язанням килимів займається для задоволення – каже жінка. "У мене руки ніколи не болять, тому що в мене весь час все крутиться. Кажуть, що це корисно для голови, бо я весь час зайнята".

Суспільне Кропивницький Лариса Бондаренко в'яже килими з поліетиленових пакетів та сіток від овочів

Використання пакетів для створення килимів зменшує кількість відходів і не забруднює довкілля – вважає директорка кропивницького освітньо-культурного центру Вікторія Талашкевич. Каже, пакети для Лариси Бондаренко збиратимуть протягом двох місяців у приміщенні центру на вулиці Велика Перспективна у Кропивницькому.

"Будемо запрошувати людей приносити різнокольорові пакети, як це просила Лариса Олексіївна, сухенькі і чисті. Незважаючи на те, що багато людей відмовляється від пакетів, вони все одно є в господарстві".

Нині у будинку майстрині 15 килимів. Їх, каже, подарує друзям і знайомим.

ариса Бондаренко в'яже килими з поліетиленових пакетів та сіток від овочів Лариса Бондаренко в'яже килими з поліетиленових пакетів та сіток від овочів

Суспільне Кропивницький Лариса Бондаренко в'яже килими з поліетиленових пакетів та сіток від овочів

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