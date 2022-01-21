Ґудзик, якому майже 200 років, зберігає олександрійка Ірина Кваша. У своїй колекції має тисячі ґудзиків різної форми. Точну їх кількість не підраховувала. Побачити колекцію можуть всі охочі. Суспільне побувало у єдиному в Україні музеї ґудзиків в Олександрії.

У формах картин і колажів, насипом у пляшках і колбах зберігає свою колекцію ґудзиків Ірина Кваша. Каже, усе почалося вісім років тому, коли орендувала приміщення.

"Це сусіднє приміщення, у нас з ним не склалося, але завдяки цьому ми з’ясували, що з 1934 року по кінець 1970 в цьому приміщенні була ґудзикова фабрика Коли почали вивозити сміття, облаштовувати його, з’ясувалось, що там дуже багато ґудзиків, вони лежали просто у смітті".

Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький Жителька Олександрії зібрала колекцію ґудзиків. Найстаршому – 200 років

Для продажу ці ґудзики застарі, але викидати було шкода, розповідає жінка. Тому вирішила їх зберігати. Ґудзики з цих стендів знайшла на ринках вживаних речей і через інтернет.

"На військових ґудзиках, які були у вжитку до 1918 року, навіть збереглася позолота. Ґудзики, які використовували у 1829-1862 роках – відрізняються. По них можна було з’ясувати, до якого війська належав воїн. На відомчих ґудзиках, які, наприклад, носили лісівники – зображені дубові гілки".

Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький

Цей ґудзик приніс Ірині Кваші знайомий. Вона відвела йому окреме місце і оформила малюнком.

"Він дуже легкий, ми не могли зрозуміти, з якого матеріалу зроблений. Якщо роздивитись, то дуже схожий на шкіру, тут такий відбиток, наче пресом зробили малюнок".

Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький

Щоб показати якомога більше ґудзиків, колекціонерка робить з них картини у вигляді пейзажів, колажів і абстракції. На одну таку витрачає від двох днів до тижня. Також виготовляє з ґудзиків магніти.

"Я взяла ґудзики, зліпила їх в композицію і зняла з цієї композиції силіконову форму, заливаю гіпсом, потім розфарбовую і виходять такі магніти з ґудзиками".

Каже: ґудзики надсилають з усієї України і з-за кордону. Мрія жінки – зібрати колекцію ґудзиків акторів і співаків.

Суспільне Кропивницький Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький

Суспільне Кропивницький Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький

Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький

Суспільне Кропивницький Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький

Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький

Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький Колекція ґудзиків Ірини Кваши/Суспільне Кропивницький

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