Жителька Олександрії зібрала колекцію ґудзиків. Найстаршому – 200 років

Ґудзик, якому майже 200 років, зберігає олександрійка Ірина Кваша. У своїй колекції має тисячі ґудзиків різної форми. Точну їх кількість не підраховувала. Побачити колекцію можуть всі охочі. Суспільне побувало у єдиному в Україні музеї ґудзиків в Олександрії.
У формах картин і колажів, насипом у пляшках і колбах зберігає свою колекцію ґудзиків Ірина Кваша. Каже, усе почалося вісім років тому, коли орендувала приміщення.
"Це сусіднє приміщення, у нас з ним не склалося, але завдяки цьому ми з’ясували, що з 1934 року по кінець 1970 в цьому приміщенні була ґудзикова фабрика Коли почали вивозити сміття, облаштовувати його, з’ясувалось, що там дуже багато ґудзиків, вони лежали просто у смітті".
Для продажу ці ґудзики застарі, але викидати було шкода, розповідає жінка. Тому вирішила їх зберігати. Ґудзики з цих стендів знайшла на ринках вживаних речей і через інтернет.
"На військових ґудзиках, які були у вжитку до 1918 року, навіть збереглася позолота. Ґудзики, які використовували у 1829-1862 роках – відрізняються. По них можна було з’ясувати, до якого війська належав воїн. На відомчих ґудзиках, які, наприклад, носили лісівники – зображені дубові гілки".
Цей ґудзик приніс Ірині Кваші знайомий. Вона відвела йому окреме місце і оформила малюнком.
"Він дуже легкий, ми не могли зрозуміти, з якого матеріалу зроблений. Якщо роздивитись, то дуже схожий на шкіру, тут такий відбиток, наче пресом зробили малюнок".
Щоб показати якомога більше ґудзиків, колекціонерка робить з них картини у вигляді пейзажів, колажів і абстракції. На одну таку витрачає від двох днів до тижня. Також виготовляє з ґудзиків магніти.
"Я взяла ґудзики, зліпила їх в композицію і зняла з цієї композиції силіконову форму, заливаю гіпсом, потім розфарбовую і виходять такі магніти з ґудзиками".
Каже: ґудзики надсилають з усієї України і з-за кордону. Мрія жінки – зібрати колекцію ґудзиків акторів і співаків.
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