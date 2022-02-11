Шахраї не зможуть оформити через "Дію" кредит на чуже ім'я — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що портал і додаток "Дія" не зберігають персональні дані, а отже, зламати її, щоб зловмисники скористалися персональними даними інших людей, неможливо.

Про це Федоров розповів в інтерв’ю ТСН.

"Дія" — це певна платформа, яка взаємодіє з іншими реєстрами, підтягуючи за вашим податковим номером різну інформацію. Неможливо якось уразити "Дію", щоб вплинути, пошкодити або викрасти ваші персональні дані, бо вони перебувають в інших різних реєстрах", — запевняє він.

Федоров стверджує, що заяви про злив персональних даних користувачів "Дії" не відповідають дійсності — там ідеться про компіляцію зі старих баз даних, зламаних ще до 2019 року, та відкритих джерел.

"Після 2019 року витоків інформації взагалі не було. А до цього, згадайте, продавалися приватні бази даних банків. Дуже багато інформації було в мережі. Ми її максимально поблокували (зараз ви просто так це в Telegram не знайдете, а якщо хтось створить такий бот, він буде дуже швидко заблокований у соцмережах)", — каже міністр цифрової трансформації.

Він додає, що розробники "Дії" не мають наміру створювати власні бази даних, тому проблеми з їхнім витоком не буде.

"Крім того, що "Дія" не має своїх баз даних, про що я вже сказав, вона не підключена до мікрофінансових установ. Тобто неможливо звернутися до організації, яка займається мікрокредитуванням, і через "Дію" онлайн або офлайн отримати кредит", — каже Федоров.

Що відомо

У січні на одному з "чорних" онлайн-ринків з‘явилося оголошення про продаж особистих даних двох мільйонів українців, які нібито зберігались сервісом "Дія". Міністерство цифрової трансформації заперечує "злив" даних та стверджує, що вони надійно захищені. Таке ж сказали і в Кіберполіції.

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Мінцифра закликала українців не панікувати через кібератаку на урядові інтернет-ресурси та запевнила, що особисті дані громадян перебувають під надійним захистом.

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