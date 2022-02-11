На Рівненщині за минулу добу, 10 лютого, лабораторно підтвердили 1 499 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб про ОДА зранку 11 лютого. Від ускладнень померли шестеро хворих.

Протягом доби зробили 3 564 ПЛР і 33 ІФА-досліджень та 1 107 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 94 років:

Рівненський район – 989 (м. Рівне – 561);

Дубенський район – 155 (м. Дубно – 64);

Сарненський район – 200 (м. Сарни – 77);

Вараський район – 155 (м. Вараш – 115).

За добу одужали 2 145 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 138 067 людей (3 750 826 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 452 смерті від ускладнень хвороби (102 403 – в Україні). За минулу добу померли: 59-річний житель м. Вараш, 92-річний житель м. Костопіль, 76-річна жителька с. Стеблівка, 89-, 90- та 101-річні жителі м. Рівне.

Станом на 10 лютого, за офіційними даними, в області є 21 806 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 49,3%, днем раніше вона була такою ж.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499.

В Україні за добу підтвердили 41 229 нових випадків COVID-19, 236 людей померли.

За даними РНБО, станом на 10 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 407 843 людини, це 35,69% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 406 667 людей, це 35,59%. Бустерну дозу отримали 11 351 людина.

Авторка: Катерина Андросюк.

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