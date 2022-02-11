Журналісти Deutsche Welle з’ясували, що донька експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Дінара Кулібаєва та її чоловік Тимур Кулібаєв володіють чотирма об'єктами елітної нерухомості у Німеччині загальною вартістю понад 100 мільйонів євро.

Про це йдеться у розслідуванні, оприлюдненому на сайті видання.

Зокрема, журналісти знайшли серед власності подружжя палац Зеелах, розташований у Баден-Бадені. У XIX столітті Зеелах був літньою резиденцією відомого російського дипломата, таємного радника Михайла Хрептовича. Однак Кулібаєви, відбудувавши історичну віллу, розбили на території ландшафтний парк із фонтанами та звели величезну спа-зону площею близько тисячі квадратних метрів.

Облаштування елітного маєтку тривало майже десятиліття та завершилося два роки тому. За даними DW, подружжя сплатило за нього 60 мільйонів євро.

DW / Google Earth Супутниковий знімок території маєтку Зеелах у Баден-Бадені. Зліва — історичний будинок дипломата Хрептовича. Праворуч — сучасний житловий комплекс та ландшафтний парк, під яким розташована спа-зона

Про зв’язок маєтку із родиною доньки Назарбаєва свідчить те, що засновником компанії Schloss Seelach Invest GmbH, яка володіє маєтком, є казахстанська компанія Verus Praedium International, яка, у свою чергу, належить компанії "Кіпрос" з Алмати. Окрім того, відповідно до "Реєстру прозорості", створеного у Німеччині кілька років тому для боротьби з відмиванням грошей, бенефіціаром Schloss Seelach Invest GmbH є Тимур Кулібаєв — чоловік Дінари.

Відповідно до реєстру, Тимур та Дінара Кулібаєви також є кінцевими бенефіціарами ще однієї компанії — Bühlerhöhe Castle Invest GmbH, володіючи нею через казахстанську Mercury Properties. Цій компанії належать два готелі в Бюлі, неподалік Баден-Бадена. Один з них — готель-замок Бюлерхеє — є пам'ятником національного значення. Свого часу у цьому готелі любив відпочивати перший канцлер сучасної Німеччини Конрад Аденауер.

DW Замок-готель Бюлерхеє поблизу Баден-Бадена

20 років тому це місце через офшорні компанії придбав колишній керівник справами президента Леоніда Кучми Ігор Бакай. У 2013 році Бакай збанкрутував, а історичний готель у нього викупив казахстанський бізнесмен Яків Цхай – власник низки нафтових компаній та міноритарний партнер Дінари та Тимура Кулібаєвих з бізнесу, зокрема у сфері комерційної нерухомості.

У 2020 році, коли були закінчені масштабні роботи з реконструкції та облаштування маєтку Зеелах, бізнесмен переписав цей об'єкт, як свідчать виписки з німецького реєстру компаній, на фірму Verus Praedium International Тимура Кулібаєва.

Роком раніше Цхай поступився зятю та дочці експрезидента Назарбаєва та історичний готель Бюлерхеє, переписавши 90 відсотків капіталу Bühlerhöhe Castle Invest GmbH на підконтрольний Кулібаєвим Mercury Properties. Відповідно до даних з німецьких реєстрів, Цхай зберіг за собою лише 10 відсотків капіталу.

Як з’ясували журналісти, Клубаєвим належить ще два об’єкти нерухомості у Німеччині, серед яких — побудована на початку XX століття в стилі історизму вілла відомого архітектора Густава Штро.

Губерт Шнурр, мер міста Бюль, в якому розташовані два готелі Кулібаєвих, повідомив виданню, що сім'я "не вклала у необхідну модернізацію готелів ані цента". На його думку, та на думку політолога Досима Сатпаєва, подружжя просто придбало нерухомість у Німеччині в якості "запасного аеродрому". За даними співрозмовників видання, ніхто з членів родини Нурсултана Назарбаєва жодного разу не відвідав готелі.

Нурсултан Назарбаєв очолював Казахстан із 1999 року. У 2019-му він офіційно передав владу Касиму-Жомарту Токаєву, однак продовжив обіймати низку важливих державних постів.

Що відомо

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані станом на ранок 11 січня затримали майже 10 тисяч учасників протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та анонсував початок виведення сил 13 січня.

11 січня у Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

У Казахстані від опівночі 19 січня завершився режим надзвичайного стану.

У столиці Казахстану Нур-Султані активісти виступили з вимогою провести відкрите розслідування січневих подій, внаслідок у містах країни яких загинули сотні людей.

28 січня президента Токаєва обрано головою правлячої партії Казахстану "Нур Отан".

7 лютого Назарбаєва остаточно позбавили всіх посад у Казахстані.

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