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Коронавірус зареєстрували ще у 1 620 жителів Житомирщини
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Коронавірус зареєстрували ще у 1 620 жителів Житомирщини

Надія Полторакіна
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Коронавірус зареєстрували ще у 1 620 жителів Житомирщини УНІАН

На Житомирщині за добу, 10 лютого, підтвердили коронавірус у 1 620 жителів області. Активними хворими на коронавірус наразі є понад 28 тисяч жителів Житомирщини. Померли семеро людей.

Про це 11 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

10 лютого лабораторний центр провів 2 010 досліджень на наявність захворювання – у 1 620 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 28 770 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще семеро людей:

  • 67-річна жителька Брусилова;
  • 84-річна жителька Житомира;
  • 80-річний житель Радомишля;
  • 72-річний чоловік та 71-річна жінка – жителі Бердичева;
  • 70-річна жителька Коростеня;
  • 68-річний житель Хорошева.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 433 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 944 жителів, Бердичеві – 297, Коростені – 250 та Новограді-Волинському – 190.

10 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 2 258 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 179 423 жителя, з яких 147 220 вже одужали.

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