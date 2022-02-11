Коронавірус зареєстрували ще у 1 620 жителів Житомирщини

На Житомирщині за добу, 10 лютого, підтвердили коронавірус у 1 620 жителів області. Активними хворими на коронавірус наразі є понад 28 тисяч жителів Житомирщини. Померли семеро людей.
Про це 11 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.
10 лютого лабораторний центр провів 2 010 досліджень на наявність захворювання – у 1 620 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 28 770 жителів Житомирщини.
Від ускладнень коронавірусу померли ще семеро людей:
- 67-річна жителька Брусилова;
- 84-річна жителька Житомира;
- 80-річний житель Радомишля;
- 72-річний чоловік та 71-річна жінка – жителі Бердичева;
- 70-річна жителька Коростеня;
- 68-річний житель Хорошева.
Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 433 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 944 жителів, Бердичеві – 297, Коростені – 250 та Новограді-Волинському – 190.
10 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 2 258 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 179 423 жителя, з яких 147 220 вже одужали.
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