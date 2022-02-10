У Житомирі за тиждень вдвічі зросла кількість госпіталізацій хворих на COVID-19

У Житомирі протягом тижня вдвічі зросла кількість госпіталізацій хворих на коронавірус. Щодня у лікарні міста потрапляє 25-35 людей. Про це Суспільному розповіли медичні директори центральних міських лікарень №1 та №2.

Нині у Центральній міській лікарні №1 із 250 ліжок, розгорнутих для лікування хворих на коронавірус, зайнято 140. До вечора ця цифра може збільшитися ще на 10-15 людей.

"Того тижня ми щоденно приймали десь близько 15 пацієнтів, в понеділок ми чергували і прийняли 20 людей, вчора (9 лютого – ред.) працювала друга лікарня, і вони прийняли 34 людини. Сьогодні, я думаю, що ми приймемо десь 35-40 пацієнтів", – сказав медичний директор лікарні №1 Андрій Волков.

Фото: Суспільне Житомир Андрій Волков, медичний директор Центральної міської лікарні №1

З 18 ліжок реанімації Центральної міської лікарні №1 нині зайнято 16. Завідувачка інфекційним відділенням Тетяна Дубова каже, що для більшості пацієнтів основна проблема не дихальна недостатність, а загострення, наприклад, хронічних чи інших супутніх хвороб. Нині майже половина пацієнтів блоку разом із коронавірусом перенесли інсульт.

"Майже половина відділення – це пацієнти з інсультами і плюс коронавірус, при цьому дихальна недостатність і проблеми з легенями – зараз не на першому плані, але це теж досить складна інфекція, з якою ми продовжуємо боротись. Тобто загострюється при хворобі хронічна якась патологія, яка є у пацієнта", – каже Тетяна Дубова.

Фото: Суспільне Житомир Тетяна Дубова, завідувачка інфекційним відділенням

Для лікування хворих на COVID-19 у Центральній міській лікарні №2 перепрофілювали три відділення. Нині у закладі перебуває 125 пацієнтів – сім із них у реанімації.

Медичний директор лікарні №2 Віктор Помирляну каже, що порівняно з минулим роком перебіг хвороби змінився – зараз менше пацієнтів потребує кисневої підтримки, а люди, які все ж таки знаходяться на штучній вентиляції легень, споживають вдвічі менше кисню.

"Киснезалежні пацієнти не потребують значних витрат кисню, тобто подача кисневого потоку зараз – це в середньому шість літрів за хвилину. Нині ми перепрофілювали три відділення у шестиповерховому корпусі", – розповів Віктор Помирляну.

Читайте також

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19.

Житомирщина залишається у "помаранчевій" зоні карантинних обмежень.

На Житомирщині понад 80% пацієнтів інфекційного відділення Чуднівської лікарні перебувають на кисні.

У Житомирі втричі зросли черги до сімейних лікарів.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber