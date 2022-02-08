У Житомирі втричі зросли черги до сімейних лікарів

У Житомирі в три рази збільшилися черги в амбулаторіях, оскільки майже третина сімейних лікарів хворіє. Про це Суспільному розповів медичний директор міського "Центру первинної медико-санітарної допомоги" Олександр Косміна.

За його словами, в Житомирі пацієнтів приймають у 20 амбулаторіях. Наразі третина сімейних лікарів хворіє, більшість з них має діагноз коронавірус.

"Перебіг захворювання, можна сказати, легкий, тобто впродовж 5-7 днів лікарі повертаються до роботи. Робота амбулаторій не зупиняється. Однозначно, кількість пацієнтів на прийом збільшується, лікарняних велика кількість, але сімейні лікарі тримаються", – сказав Олександр Косміна.

Фото: Суспільне Житомир Олександр Косміна, медичний директор міського Центру ПМСД

До сімейної лікарки Анжели Гончарук на прийом приходять пацієнти з інших дільниць. За словами жінки, зараз в кожного лікаря відкрито 50-60 лікарняних листів.

"Ми пізно йдемо з роботи, – каже Анжела Гончарук. – Ми сьогодні з восьмої ранку працюємо, і раніше 16-17 години ніхто звідси не йде. Скажу чесно, я була на вихідних з дитиною в нашому розважальному центрі, я єдина ходила в масці. Ось тому і така ситуація в нас у коридорах і така ситуація в країні. Люди забули про засоби захисту, про дистанцію, про елементарні речі, які потрібно робити", – розповіла Анжела Гончарук.

Фото: Суспільне Житомир Анжела Гончарук, сімейна лікарка

Реєстраторка Людмила Олійник каже, що за останні два тижні кількість хворих зросла, вільних талонів до сімейних лікарів не вистачає.

"Для третини пацієнтів не вистачає талонів, щоб записати їх на прийом. Дуже похворіли лікарі. В дорослій амбулаторії зараз приймає п'ять лікарів, а має бути 11", – сказала Людмила Олійник.

Фото: Суспільне Житомир Людмила Олійник, реєстраторка

За словами медичного директора Олександра Косміни, зниження рівня захворюваності серед лікарів та пацієнтів очікують через два тижні.

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