Житомирська область залишається у "помаранчевій" зоні карантинних обмежень. Про це вранці дев'ятого лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації.

Восьмого лютого Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення залишити Житомирську область у "помаранчевій" зоні карантинних обмежень. Наразі медична система області справляється з підвищеним навантаженням від чергової хвилі COVID-19.

"Це відтермінування – гарна можливість попіклуватися про власне здоров'я та отримати щеплення, аби запобігти важкому перебігу хвороби й знизити навантаження на медичну систему області", – сказав заступник голови Житомирської облдержадміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами Олександр Федько.

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Епідеміологічна ситуація в області ускладнюється з другої половини січня. Протягом останніх трьох тижнів зареєстрували понад 19 тисяч нових випадків захворювання. Водночас є позитивна тенденція до зниження динаміки рівня госпіталізацій. Медичні установи області, залучені до лікування COVID-19, забезпечені безперебійними поставками медичного кисню.

"Закликаємо усіх жителів Житомирщини врахувати нинішні обставини та не забувати про елементарні правила безпеки: дотримуйтеся маскового режиму, дистанції та користуйтеся антисептиками, а при найменших ознаках інфекційного захворювання залишайтеся вдома!", – наголосив Олександр Федько.

Читайте також

На Житомирщині за добу інфікування COVID-19 зареєстрували у 1 557 жителів.

На Житомирщині понад 80% пацієнтів інфекційного відділення Чуднівської лікарні перебувають на кисні.

У Житомирі втричі зросли черги до сімейних лікарів.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber