Через низку об'єктивних і суб'єктивних причин у Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19. Про це Cуспільному розповів керівник центру первинної медико-санітарної допомоги Віктор Шрамко.
За його словами, станом на дев'яте лютого майже 50 відсотків житомирян вже зробили щеплення.
"У кожного були свої причини відтермінування щеплення: медичні протипокази, хвороби, відрядження, – каже Віктор Шрамко. – На сьогоднішній день вже провакциновані 202 тисячі жителів першою дозою, з них 99 тисяч – другою дозою. Нині люди більш свідомо йдуть на вакцинацію".
Житомирянин Василь Петраківський прийшов у центр вакцинації, щоб отримати другу дозу вакцини. За його словами, раніше не вакцинувався, бо проживає на дачі і мало контактує з іншими людьми.
"Я – пенсіонер і більше на дачі проводжу час, щоб менше контактувати з людьми, – каже Василь Петраківський. – Якщо стає більше контактів, то приходиться вакцинуватися".
Вперше прийшла робити щеплення житомирянка Галина Кобернюк. Жінка говорить, що вакцині не довіряє.
"Чому прийшла зробити щеплення? Чесно? А тому, що путівку отримала. А без щеплення поїхати не можу за кордон. Не хотіла вакцинуватися, не довіряю я. Обрала "Pfizer".
Житомирянин Юрій Грицюк обрав вакцину "CoronaVac".
"Я обрав вакцину "CoronaVac", бо вона легше всіх переноситься, – каже Юрій Грицюк. – В мене цукровий діабет першого типу і я – інсулінозалежний. Сказати чесно, я побоювався робити щеплення".
Щодня в міському центрі вакцинації щеплення роблять дві мобільні бригади.
"Людина, яка перехворіла, може зробити вакцинацію через місяць після того, як був позитивний ПЛР-тест або експрес-тест, – каже лікарка Олена Курукалова. – Залишилося менше людей, котрі ще не вакцинувалися і бажають вакцинуватися".
"Центр вакцинації у Житомирі працює кожного дня з 12:30 до 19:00 години, а у неділю з 8:00 до 14:00, – каже завідувачка центру вакцинації Наталія Чепка. – В наявності є всі вакцини: CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca та Moderna".
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