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У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19
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У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19

Оксана Ковальчук
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У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19 Фото: Суспільне Житомир

Через низку об'єктивних і суб'єктивних причин у Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19. Про це Cуспільному розповів керівник центру первинної медико-санітарної допомоги Віктор Шрамко.

За його словами, станом на дев'яте лютого майже 50 відсотків житомирян вже зробили щеплення.

"У кожного були свої причини відтермінування щеплення: медичні протипокази, хвороби, відрядження, – каже Віктор Шрамко. – На сьогоднішній день вже провакциновані 202 тисячі жителів першою дозою, з них 99 тисяч – другою дозою. Нині люди більш свідомо йдуть на вакцинацію".

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

Віктор Шрамко

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

Житомирянин Василь Петраківський прийшов у центр вакцинації, щоб отримати другу дозу вакцини. За його словами, раніше не вакцинувався, бо проживає на дачі і мало контактує з іншими людьми.

"Я – пенсіонер і більше на дачі проводжу час, щоб менше контактувати з людьми, – каже Василь Петраківський. – Якщо стає більше контактів, то приходиться вакцинуватися".

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

Вперше прийшла робити щеплення житомирянка Галина Кобернюк. Жінка говорить, що вакцині не довіряє.

"Чому прийшла зробити щеплення? Чесно? А тому, що путівку отримала. А без щеплення поїхати не можу за кордон. Не хотіла вакцинуватися, не довіряю я. Обрала "Pfizer".

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

Галина Кобернюк

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

Житомирянин Юрій Грицюк обрав вакцину "CoronaVac".

"Я обрав вакцину "CoronaVac", бо вона легше всіх переноситься, – каже Юрій Грицюк. – В мене цукровий діабет першого типу і я – інсулінозалежний. Сказати чесно, я побоювався робити щеплення".

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

Юрій Грицюк

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

Щодня в міському центрі вакцинації щеплення роблять дві мобільні бригади.

"Людина, яка перехворіла, може зробити вакцинацію через місяць після того, як був позитивний ПЛР-тест або експрес-тест, – каже лікарка Олена Курукалова. – Залишилося менше людей, котрі ще не вакцинувалися і бажають вакцинуватися".

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

Олена Курукалова

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

"Центр вакцинації у Житомирі працює кожного дня з 12:30 до 19:00 години, а у неділю з 8:00 до 14:00, – каже завідувачка центру вакцинації Наталія Чепка. – В наявності є всі вакцини: CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca та Moderna".

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

Наталія Чепка

У Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19Фото: Суспільне Житомир

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