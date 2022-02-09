Через низку об'єктивних і суб'єктивних причин у Житомирі знизилися темпи вакцинації від COVID-19. Про це Cуспільному розповів керівник центру первинної медико-санітарної допомоги Віктор Шрамко.

За його словами, станом на дев'яте лютого майже 50 відсотків житомирян вже зробили щеплення.

"У кожного були свої причини відтермінування щеплення: медичні протипокази, хвороби, відрядження, – каже Віктор Шрамко. – На сьогоднішній день вже провакциновані 202 тисячі жителів першою дозою, з них 99 тисяч – другою дозою. Нині люди більш свідомо йдуть на вакцинацію".

Фото: Суспільне Житомир Віктор Шрамко

Фото: Суспільне Житомир

Житомирянин Василь Петраківський прийшов у центр вакцинації, щоб отримати другу дозу вакцини. За його словами, раніше не вакцинувався, бо проживає на дачі і мало контактує з іншими людьми.

"Я – пенсіонер і більше на дачі проводжу час, щоб менше контактувати з людьми, – каже Василь Петраківський. – Якщо стає більше контактів, то приходиться вакцинуватися".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Вперше прийшла робити щеплення житомирянка Галина Кобернюк. Жінка говорить, що вакцині не довіряє.

"Чому прийшла зробити щеплення? Чесно? А тому, що путівку отримала. А без щеплення поїхати не можу за кордон. Не хотіла вакцинуватися, не довіряю я. Обрала "Pfizer".

Фото: Суспільне Житомир Галина Кобернюк

Фото: Суспільне Житомир

Житомирянин Юрій Грицюк обрав вакцину "CoronaVac".

"Я обрав вакцину "CoronaVac", бо вона легше всіх переноситься, – каже Юрій Грицюк. – В мене цукровий діабет першого типу і я – інсулінозалежний. Сказати чесно, я побоювався робити щеплення".

Фото: Суспільне Житомир Юрій Грицюк

Фото: Суспільне Житомир

Щодня в міському центрі вакцинації щеплення роблять дві мобільні бригади.

"Людина, яка перехворіла, може зробити вакцинацію через місяць після того, як був позитивний ПЛР-тест або експрес-тест, – каже лікарка Олена Курукалова. – Залишилося менше людей, котрі ще не вакцинувалися і бажають вакцинуватися".

Фото: Суспільне Житомир Олена Курукалова

Фото: Суспільне Житомир

"Центр вакцинації у Житомирі працює кожного дня з 12:30 до 19:00 години, а у неділю з 8:00 до 14:00, – каже завідувачка центру вакцинації Наталія Чепка. – В наявності є всі вакцини: CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca та Moderna".

Фото: Суспільне Житомир Наталія Чепка

Фото: Суспільне Житомир

Читайте також

Житомирщина залишається у "помаранчевій" зоні карантинних обмежень.

На Житомирщині за добу інфікування COVID-19 зареєстрували у 1 557 жителів.

На Житомирщині понад 80% пацієнтів інфекційного відділення Чуднівської лікарні перебувають на кисні.

У Житомирі втричі зросли черги до сімейних лікарів.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber