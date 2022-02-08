Понад 80% пацієнтів інфекційного відділення Чуднівської лікарні потребують кисневої підтримки. Саме відділення наполовину заповнене пацієнтами, котрі хворіють на коронавірус. Про це Суспільному розповів директор комунального некомерційного підприємства (КНП) "Чуднівська лікарня" Ігор Лукашенко.

За його словами, 75% пацієнтів лікарні, які хворіють на коронавірус – ті, хто не робив щеплення від COVID-19.

"Станом на сьогодні (8 лютого – ред.), у КНП "Чуднівська лікарня" розгорнуто 120 ліжок безпосередньо для інфекційних хворих на коронавірус. В нас на сьогодні 53 пацієнти. 80% з них – залежні від кисню. Кисень є, перебоїв із киснепостачанням в нас немає. Думаю, що ще найближчий тиждень-два – і кількість хворих буде зростати. Легший перебіг, менша госпіталізація, швидше закінчується, але захворюваність є", – каже Ігор Лукашенко.

Фото: Суспільне Житомир Ігор Лукашенко каже, що 80% пацієнтів інфекційного відділення потребують кисневої підтримки

Світлана Поліщук тиждень лікується у інфекційному відділенні Чуднівської лікарні. Каже, що минулого вівторка відчула симптоми хвороби і звернулася до сімейного лікаря.

"І вона (сімейна лікарка – ред.) мені дала направлення сюди, тому що я онкохвора і побоялася бути вдома, аби не виникли ускладнення. Дихаю – вранці, коли прокинулася, сатурація була 91%. Самопочуття покращилося. Лікарка мене сьогодні оглянула, прослухала, сказала, що все нормально", – розповідає Світлана.

Фото: Суспільне Житомир Світлана Поліщук – одна з пацієнток відділення, котра перебуває на кисневій підтримці

Марія Міліневська потрапила до лікарні із нирковою недостаністю. Уже в лікувальному закладі їй діагностували коронавірус. Нині жінка перебуває на кисневій підтримці.

"Мені не було важко дихати, я з приступом нирок потрапила – камінь ішов, – каже Марія. – Зараз набагато краще. Дають таблетки, крапельниці ставлять, киснем дихаю".

Фото: Суспільне Житомир Марія Міліневська каже, що зараз почувається краще

Фото: Суспільне Житомир За словами лікарки Аліни Кузьмінської, відсоток важких пацієнтів менший у порівнянні із попередніми хвилями COVID-19

Станом на 8 лютого у лікарні перебувають 53 пацієнти із підтвердженим діагнозом "COVID-19". 75% хворих – не вакциновані.

"Помітили ми зміну структури пацієнтів. Зросла кількість дітей. Штам "Омікрон" у динаміці показав себе, як менш обтяжливе захворювання. Звісно, є вікова структура пацієнтів, які поступають у важкому стані, але відсоток важких пацієнтів у нас трохи менший у порівнянні із попередніми хвилями захворювання. Ті, хто вакцинований, потребують меншої інтенсивності протокольного лікування ніж ті, хто не вакцинований", – говорить завідувачка інфекційного відділення Чуднівської лікарні Аліна Кузьмінська.

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