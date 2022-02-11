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Зміцнення гривні. Курс валют на 11 лютого
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Зміцнення гривні. Курс валют на 11 лютого

Олег Павлюк
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Зміцнення гривні. Курс валют на 11 лютого УНІАН

Станом на ранок 11 лютого курс гривні відносно долара США зміцнів на 11 копійок, а відносно євро — на 12 копійок. Такі дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Таким чином, основні курси валют станом на ранок 11 лютого встановлені на такому рівні:

  • 27,87 гривні за долар США;
  • 31,87 гривні за євро.

Натомість днем раніше, 10 лютого, долар США коштував 27,98 гривні, а євро — 31,99 гривні.

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