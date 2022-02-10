logo logo
Долар і євро дорожчають. Курс валют на 10 лютого
КУРС ВАЛЮТЕкономіка

Долар і євро дорожчають. Курс валют на 10 лютого

Олег Павлюк
·
Долар і євро дорожчають. Курс валют на 10 лютого Unsplash

Станом на ранок 10 лютого курс гривні відносно долара США послабшав на дві копійки, а відносно євро — на сім копійок. Такі дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Таким чином, основні курси валют станом на ранок 10 лютого встановлені на такому рівні:

  • 27,98 гривні за долар США;
  • 31,99 гривні за євро.

Натомість днем раніше, 9 лютого, долар США коштував 27,96 гривні, а євро — 31,92 гривні.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте також

Гривневі "гойдалки": експерт пояснив, що впливає на валютний курс

Гривня падає закономірно. Експерт пояснив, що впливає на курс валюти

Як працюватиме банківська система України у разі воєнного стану. Відповідає НБУ

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди