Долар і євро дорожчають. Курс валют на 10 лютого

Станом на ранок 10 лютого курс гривні відносно долара США послабшав на дві копійки, а відносно євро — на сім копійок. Такі дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Таким чином, основні курси валют станом на ранок 10 лютого встановлені на такому рівні:

27,98 гривні за долар США;

31,99 гривні за євро.

Натомість днем раніше, 9 лютого, долар США коштував 27,96 гривні, а євро — 31,92 гривні.

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Що відомо

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація з курсом української валюти стабілізувалася і ризиків для гривні немає. Про це він заявив 2 лютого під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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