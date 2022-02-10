Росія передумала блокувати азовські порти — BlackSeaNews

Росія відмінила перекриття району Азовського моря задля навчань. Про відповідне рішення управління навігації та океанографії міноборони РФ повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.

“О 16:43 10.02.2022 управління навігації та океанографії міноборони РФ повідомило про видміну перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки”, — повідомив Клименко і оприлюднив відповідний документ.

Фото: Facebook Андрія Клименка

Водночас по Чорному морю поки все без змін, написав Клименко.

“А порти Чорного моря — це 95% українського експорту, порти Азову — 5% (разом це майже половина усього експорту України)”, — додав він.

Раніше Командування Військово-Морських Сил ЗС України повідомило, що Росія оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв'язку начебто із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу. ВМС РФ перекрили значну частину морських районів – практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

"Такі дії РФ "беззаперечно є порушенням як духу, так і букви Конвенції ООН з морського права, 1982 року", — йдеться у повідомленні Командування Військово-Морських Сил ЗС України.

Що відомо

9 лютого головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко повідомив, що Російська Федерація перекрила частину акваторії Чорного та Азовського морів "для навчальних стрільб". Карта закритих районів дозволяє припускати, що йдеться про підготовку до "морської блокади" українських портів.

10 лютого Міністерство закордонних справ України назвало агресивними обмеження Росією судноплавства в акваторіях Чорного та Азовського морів 13-19 лютого для проведення "військово-морських навчань".

Читайте також

Washington Post: Росія може почати свій напад з Азовського моря. Які можливості захисту

Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря – ВМС України

“Ми Росію не боїмося”. Військові експерти розповіли навіщо проводити навчання вздовж кордонів

Bayraktar, Javelin та NLAW. ЗСУ проведуть навчання з використанням нової зброї

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу