У Кропивницькому працівників державної служби безкоштовно вчать англійській мові. Курси організували в книгозбірні імені Чижевського. Хто відвідує і хто вчить, читайте в матеріалі Суспільного.

Викладає англійську завідувачка відділу документів іноземними мовами бібліотеки Лілія Яцкул. Розповіла, інформаційний центр "Вікно в Америку" започаткував таку програму на початку січня. "Її мета – покращити знання англійської. Володіння цією мовою – це велика перевага як в особистому розвитку, так і в професійному. Така людина – конкурентноспроможна".

Створили дві групи: з початковим і середнім рівнем знань англійської. Одне заняття триває одну годину раз на тиждень. "Головне – покращити навички спілкування. Бо люди кажуть, що наче і граматику знають, і читають, але спілкуватися важко", – сказала Лілія Яцкул.

Відгуки відвідувачів

З понад 50 охочих навчатися, відібрали 30. Не брали тих, хто зовсім не вчив англійську. Курс відвідують 12 держслужбовців. Одна із відвідувачок – головна спеціалістка апарату Кропивницької міської ради Каріна Піка. "Я не спілкуюсь англійською у повсякденному житті, тому вирішила підвищити свою кваліфікацію. Заняття дуже цікаві, я освіжила свої знання".

Тетяна Белега на навчання в бібліотеку приходить після роботи. Працює в департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації. "Я вважаю, що англійська – це міжнародна мова. Її потрібно знати всім держслужбовцям. Мені дуже подобається ходити на ці курси".

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