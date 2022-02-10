У Кропивницькому поповнюють банк крові. Які групи потрібні найбільше

Обласній станції переливання крові, що у Кропивницькому, потрібні донори для поповнення банку крові. Мають її тижневий запас. Найбільше потребують четвертої негативної групи, яка, зі слів виконувачки обов’язків директора станції Тамари Русначенко, є рідкісною. 10 лютого 17 людей здали вісім літрів крові. Суспільне дізнавалось, хто може стати донором і що для цього потрібно.

Епідемія коронавірусу вплинула на кількість охочих здавати кров, сказала Тамара Русначенко. На ранок 10 лютого мали тижневий запас крові усіх груп. Найбільше потребують донорської крові з групою ”четверта негативна”. За чотири дні донори здали три літри такої крові: ”Проблема донорства у нас існувала завжди. Останні два роки, через коронавірус, у нас не значно, але зменшилась кількість донорів і кількість донацій”.

Хто може бути донором

За словами завідувача відділу обласної станції переливання крові Вадима Чернишова, донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, яка не має медичних протипоказань. Сказав, що середня норма здачі крові – 468 мілілітрів. Її можна здавати раз на два-три місяці: ”В день перед здачею не їсти жирного, смаженого, бананів, препаратів для розрідження крові. На ранок – легкий сніданок. Наприклад, вівсянка, без молочного, жирного і смаженого”.

Лікар оглядає потенційних донорів перед здачею крові: ”Людина, якій виповнилося 18 років, здає мінімальну дозу – 268 мілілітрів. Повторно можна прийти і здати кров через 60 діб, доза буде більшою на 100 мілілітрів”.

Як донація впливає на організм

Вадим Чернишов сказав, що донація корисна тим, що завдяки ній відновлюються стовбурові клітини крові: ”За місяць вони відновлюються, відбувається омолодження організму, активізується робота імунної системи, протизапальних процесів і речовин”.

Що кажуть донори

У 18-річного Нікіти Іллющенко одна з рідкісних груп крові – друга негативна. Кров, сказав, здав уперше – щоб допомогти своїй бабусі: ”Знаю, що донорство потрібне в нашій країні. Багатьом людям потрібне переливання крові”.

Суспільне Кропивницький Нікіта Іллющенко здав кров, щоб допомогти бабусі

Кропивничанин Олександр Столяренко здає кров регулярно. З його слів, робить це, щоб покращити самопочуття: ”Це як заміна масла в двигуні: чим частіше ви це робите, тим довше і краще він працюватиме. А ще це можливість допомогти не лише собі. Можливо, ця кров ще комусь стане в нагоді”.

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