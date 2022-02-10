10 лютого працівники обласного центру крові провели виїзну заготівлю крові у Малинській територіальній громаді. Здати кров прийшли 42 людини, з-поміж них: працівники міської лікарні, освітяни, працівники паперової фабрики. Про це Суспільному розповів директор обласного центру крові Анатолій Чугрієв.

За його словами, цього року працівники обласного центру крові планують зробити 32 виїзні забори крові.

"Мета цього заходу – зібрати достатню кількість донорської крові для того, щоб ми могли пролікувати пацієнтів у Малині та забезпечити компонентами крові хворих в обласних лікувальних закладах, де теж лікуються жителі Малинщини, – каже Анатолій Чугрієв. – У нас в обласному центрі крові за ці три дні, і протягом минулого тижня більше 20 донорів за день не буває, відтак ми не можемо в достатній кількості забезпечити компонентами крові обласні лікувальні заклади. У нас були проблеми з першою і третьою групами крові з резусом мінус. Працюємо відповідно до ситуації, яка складається, забезпечуючи першочергово ті заклади, які найбільше потребують".

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Чугрієв

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Руслан Якименко здає кров вшосте.

"Як і кожен свідомий громадянин при потребі здаю кров, тим більше у нас складна ситуація на кордоні України", – каже Руслан Якименко.

Фото: Суспільне Житомир Руслан Якименко

Фото: Суспільне Житомир

В медичній установі працює Віта Скиданчук. Дівчина говорить, що здавати кров потрібно, бо це рятує комусь життя.

"Це може допомогти людині в певній ситуації, якщо вона має певне захворювання, – каже Віта Скиданчук. – Якось мені теж треба було кров. Моя мама здавала. Можливо, тепер моя кров комусь допоможе".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Віта Скиданчук

Фото: Суспільне Житомир

Перед забором крові кожен донор проходить перевірку.

"Коли приходить донор, то ми перевіряємо документи, перевіряємо донорську базу даних, перевіряємо, чи не має людина інфекційних захворювань, – каже завідувачка відділу заготівлі крові Алла Котюк. – Робимо аналізи, вимірюємо тиск, рівень гемоглобіну і лише після того, як визначимо, що донор придатний до санації, він починає здавати кров".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Алла Котюк

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

10 лютого у Малинській громаді зібрали 21 літр крові.

Фото: Суспільне Житомир

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