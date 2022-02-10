У Києві затримали заступника начальника слідчого відділу та двох оперуповноважених одного з управлінь поліції Дніпропетровської області за викрадення людини та вимагання у неї 12 тис доларів США. Про це йдеться на сайті Нацполіції України.

За повідомленням, 9 лютого троє працівників поліції Дніпропетровщини прибули до міста Київ для проведення обшуку житла громадянина в рамках кримінального провадження щодо можливого шахрайства.

Після проведення обшуку, правоохоронці без складання жодних процесуальних документів затримали власника житла – 30-річного мешканця Києва та помістили його до свого автомобілю і почали вимагати гроші за припинення подальшого кримінального переслідування. У разі відмови погрожували повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обранням запобіжного заходу у виді тримання під вартою.Зазначеної суми у чоловіка не було, тому поліцейські дозволили шукати її у борг.

Протягом кількох годин співробітники поліції разом із затриманим їздили містом та зібрали у його знайомих 2 500 тисячі доларів США.

Київська міська прокуратура Грошові кошти

Під час зустрічі зі ще одним приятелем киянин отримав 3 800 доларів, які відразу передав поліцейським. Цієї миті дніпропетровських правоохоронців затримали.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч.2 146, ч.3 ст 368 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

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